Air Supply Celebra 50 años con el corazón

Este 25 de febrero en el Auditorio Nacional

Porque la buena música permanece y toca fibras profundas

Air Supply, ícono del soft rock a nivel mundial, regresa a la Ciudad de México para celebrar 50 años de trayectoria artística y dejar claro que la buena música permanece y toca fibras profundas. La cita es el próximo 25 de febrero en el Auditorio Nacional.

Tras una exitosa gira por España y Lisboa, Graham Russell y Russell Hitchcock vuelven a pisar los escenarios del país para reencontrarse con su público en una velada pensada para recordar, sentir y disfrutar cinco décadas de carrera y la vigencia de una propuesta musical que sigue trascendiendo generaciones.

Durante este concierto, las personas asistentes podrán revivir grandes éxitos y momentos con canciones como: “All Out Of Love”, “Making Love Out Of Nothing At All”, “Even the Nights Are Better” y “Goodbye”.

Sin duda es un buen momento para corear temas que nos han acompañado, baladas románticas que forman parte de grandes recuerdos y que podemos escuchar en vivo en pareja, con amigos y con nosotros mismos.

Reconocimiento internacional

Actualmente, el remix de “All Out Of Love”, uno de sus clásicos inmortales, alcanzó el puesto 26 en el Billboard Dance Chart.

Desde su origen en 1975, Air Supply se consolidó como un referente del soft rock internacional. A lo largo de su carrera, el dúo anglo-australiano ha lanzado más de 40 sencillos, 11 de ellos han ingresado en el Billboard Hot 100, 20 al Billboard Adult Contemporary, 14 al ARIA Chart de Australia y 4 al UK Albums Chart, además han encabezado listas en Asia y América Latina con más de 35 éxitos.

Han logrado vender más de 100 millones de discos en todo el mundo, han obtenido discos de oro y reconocimientos como los American Music Awards y los Premios Billboard y conquistado los principales escenarios del planeta con llenos totales en recintos como el Radio City Music Hall de Nueva York, el Ópera de Sídney, el Festival Internacional de Viña del Mar, el Movistar Arena de Chile y, por supuesto, el Auditorio Nacional, escenario que vuelve a recibirlos en esta celebración histórica.

Los boletos ya se encuentran a la venta en las taquillas del Auditorio Nacional y a través del sistema Eticket.

Además de la Ciudad de México, Air Supply recorrerá otros estados de la República. 26 de febrero en la Arena Monterrey 28 de febrero en el Auditorio Telmex de Guadalajara