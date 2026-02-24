Angel Bleu y Britney Spears se ponen el mismo vestido

¿Telepatía pop o coincidencia de clóset?

La colombiana se abre camino como una de las nuevas voces del pop latino

En noviembre de 2025, durante una visita promocional a México, la cantante colombiana Angel Bleu realizó una gira de medios en Monterrey, donde lució un mini vestido color marfil con lunares negros, hombros descubiertos y un lazo negro al centro que se volvió parte de su look insignia en esa parada mexicana.

La historia de ese outfit no terminó ahí: la misma prenda reapareció en el video “Duelo (Acústico)”, una versión íntima de su tema “Duelo” que la artista presentó como un regalo especial para sus fans y que comenzó a promocionar con clips detrás de cámaras en redes sociales a finales de noviembre y principios de diciembre.

Semanas más tarde, el 29 de diciembre, Britney Spears publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece usando exactamente el mismo vestido de lunares, detalle del que muchos dieron cuenta, sobre todo quienes siguen de cerca la carrera de Angel Bleu.

Desde entonces, entre fans no han faltado las bromas: ¿será que la histórica Princesa del Pop ya está stalkeando a la que muchos ven como futura princesa del pop latino, o simplemente ambas se enamoraron del mismo modelito en el aparador digital?

Angel Bleu nació el 25 de marzo de 2000 en Valledupar, Colombia, cuna del vallenato, y desde niña mostró una fuerte conexión con la música: empezó clases de piano a los cinco años y más tarde sumó canto y baile a su formación. Su debut llegó en 2019 con los sencillos “Peligros” y “Salvaje”, donde ya dejaba ver una voz capaz de combinar fuerza y vulnerabilidad sobre bases de pop contemporáneo y toques urbanos.

Del pop al ritmo de cumbia

Una de las cartas de presentación más llamativas de Angel Bleu ha sido “La Botella”, sencillo de 2023 en el que mezcla cumbia colombiana tradicional con melodías de pop moderno, llevando el sonido de su tierra a la pista de baile global.

El tema vino acompañado de un videoclip grabado en escenarios caribeños, consolidando la imagen de Bleu como una artista que abraza sus raíces mientras apuesta por producciones visuales de alto nivel. Con el álbum “Eclipse Deluxe”, la cantante ha terminado de perfilar su universo artístico, donde el desamor, la tusa y el duelo se convierten en fuerza y empoderamiento femenino sobre beats que van del pop al urbano.

Canciones como “No te lo niego” se han posicionado como focos del disco y han impulsado su presencia en México y Latinoamérica, al grado de que la prensa la describe ya como parte de la nueva generación del pop latino.

México en la ruta de su eclipse

En los últimos años, Angel Bleu ha encontrado en México una plaza clave: además de sumar presentaciones promocionales, ha visitado ciudades como Monterrey y Guadalajara para promover “Eclipse Deluxe”.

En programas de televisión y radio mexicanos ha presentado su propuesta, destacando que su música busca hablar de amor, libertad y renacimiento desde una voz femenina joven que se niega a encasillarse en un solo género.

Precisamente en una de esas visitas se dio el episodio del vestido de lunares, primero visto en los pasillos de una televisora regiomontana y luego inmortalizado en el video de “Duelo (Acústico)”.

Que después la misma prenda apareciera en el feed de Britney Spears ha sido leído por muchos fans como una especie de guiño involuntario: una estrella consolidada y una artista emergente compartiendo look, generación y quizá, sin saberlo, audiencia.

¿Princesa del pop… en proceso?

Mientras Britney Spears mantiene su lugar histórico como Princesa del Pop, Angel Bleu se abre camino paso a paso, sumando millones de reproducciones, más de un millón de seguidores en redes y una imagen cada vez más sólida dentro del circuito latino.

Su mezcla de pop, cumbia y urbano, sumada a un estilo visual coqueto pero poderoso —como demuestra la historia del famoso vestido—, la coloca como una de las voces jóvenes a seguir en la región.

Si el match de vestuario fue simple coincidencia o señal del relevo generacional, el tiempo lo dirá; por ahora, lo cierto es que Angel Bleu ya logró que su moda y su música crucen fronteras de Valledupar a Monterrey… y hasta los rincones del clóset de las grandes divas.