Deficiente, el acceso a programas para una salud digna en México: David Parra Sánchez

Prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- Aunque el gobierno de México lo niega, el acceso a programas de salud digna para familias de escasos recursos es crítica en municipios mexiquenses, sobre todo para niños y adultos mayores. No conforme con ello, la escasez de medicamentos, retraso en sus citas para su tratamiento médico, agrava su situación.

Así lo reconoció David Parra, dirigente de la asociación civil «Proyecto Social Naucalpan», al tiempo de destacar que la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas aumenta en esta temporada invernal, que requiere de atención especializada, la cual es difícil de obtener.

«A través de la asociación, seguiremos llevando diversos programas sociales con el apoyo del doctor Ernesto Garcia de Alba y sus especialistas a las familias naucalpenses, toda vez que la falta de atención médica obliga a los abuelitos a gastar sus propios ahorros en salud y eso es inconcebible», dijo.

Parra Sánchez recordó que «según algunas estadísticas, se estima que los hogares vulnerables destinan cerca del 50% de su ingreso a la compra de medicinas. Además sus limitaciones de movilidad para llegar a los centros de salud se les dificulta, es por ello, que reforzaremos los programas médico-asistenciales», remarcó.

Asimismo, el luchador social, dijo que “los adultos mayores enfrentan múltiples obstáculos para recibir una atención digna, esto lo constatamos diariamente, con peticiones de ayuda de decenas de personas”.

Finalmente, puntualizó que “la escasez de personal capacitado en pediatría y geriatría agrava la situación, sumándole la falta de programas de atención domiciliaria, por esa y otras razones no daremos un paso atrás para la atención de las familias de bajos recursos”.