Los presupuestos deben aplicarse de manera correcta: Anuar Azar Figueroa

A favor de una gestión responsable

Por Arturo Baena

Valle de México.- El PAN del Estado de México está a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Hoy, con la aprobación que se lleva a cabo del presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 de los municipios, estaremos atentos para que estos se apliquen de manera correcta en favor de las familias mexiquenses.

Así lo expresó en entrevista, Anuar Azar Figueroa, dirigente de ese instituto político en la entidad, después de reiterar qué, «el uso acertado de los presupuestos de los Ayuntamientos, contribuyen a la confianza ciudadana. Se debe garantizar la gestión responsable para combatir la corrupción», dijo.

El también diputado local abundó que, efectivamente, la transparencia de recursos públicos, mejora la eficiencia gubernamental

“Es obligación de los servidores públicos informar, explicar y ser sujetos de evaluación por sus acciones, pues a través de ello habrá confianza ciudadana hacia sus gobernantes”, reiteró.

Finalmente, Azar Figueroa, aseguró que la claridad de los presupuestos “permite garantizar que los programas sociales cumplan su propósito, que las obras públicas beneficien a la gente y que los recursos se ejerzan con eficiencia y honestidad», concluyó.