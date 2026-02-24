Cuando hay unidad, hay resultados, afirma la diputada Gabriela Valdepeñas

Encuentro “Construyendo Unidad Mexiquense”

Tlalnepantla, Méx.- Al participar en el encuentro «Construyendo Unidad Mexiquense», la diputada federal morenista Gabriela Valdepeñas González aseguró que «en este municipio se demuestra que cuando hay unidad, hay resultados».

En el evento, que fue encabezado por el líder morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, reafirmó su compromiso con el segundo piso de la Cuarta Transformación, al igual que el anfitrión, el alcalde Raciel Pérez, y los demás liderazgos que asistieron, provenientes de distintos puntos del Estado de México.

«Acudimos para organizarnos con el objetivo de que la Transformación llegue a cada colonia de Tlalnepantla y de todo el Estado de México», recalcó.

Enfatizó que dicho encuentro simboliza también el respaldo total a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Delfina Gómez.

Gabriela Valdepeñas dejó en claro que la unidad mexiquense no es discurso, es trabajo coordinado para sacar a más personas de la pobreza y cerrar el paso a la corrupción. «Seguimos firmes, porque el bienestar del pueblo siempre será nuestra causa» , concluyó.