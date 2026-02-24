Respalda la clase política del Edomex combate al crimen

Valle de México.- Luego del abatimiento de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, jefe del CJNG, dirigentes partidistas, diputados y alcaldes mexiquenses, dieron su respaldo a las acciones que lleva a cabo el Gabinete de Seguridad nacional para combatir el crimen organizado. “Con estas acciones se fortalece el compromiso con la seguridad en nuestro país”, coincidieron alcaldes de Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán y Huixquilucan, entre otros, luego de estar a favor de la lucha contra la delincuencia organizada. Por su lado, las bancadas del PAN, PT, PVEM y Morena reconocieron y apoyaron al gobierno federal al catalogar de exitosa la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum y de las fuerzas armadas, quienes ejecutaron un golpe histórico al crimen organizado fortaleciendo la pacificación del país.

“Con inteligencia y cooperación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública avanza en todo México”, añadió el Grupo Parlamentario de Morena.