Morena rechaza el corporativismo, pero son bienvenidos los votos que le acarrea

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Ex militante del PRI, ahora subcoordinador de la bancada oficialista de Morena en la Cámara de Diputados, el líder sindical Pedro Miguel Haces Barba fue el encargado de defender la reforma al Artículo 123 de la Constitución y su reglamentaria Ley Federal del Trabajo, que el régimen presenta como un gran avance para la clase obrera, pero el abogado designado no pudo ocultar su condición de empresario.

“Nuestro grupo parlamentario, Morena, votará a favor de la reforma al artículo 123, Apartado A, porque creemos que es un modelo que desarrollo… que ponga en el centro de la dignidad a todas las personas, sin renunciar a la competitividad ni al crecimiento económico”, dijo el líder y empresario al presentar la reforma a nombre de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y del Trabajo.

Más adelante, evidenció su preocupación por las empresas.

“Vamos a acompañar esta reforma constitucional con leyes secundarias que protejan a las mipymes, impulsen la innovación tecnológica y fortalezcan el diálogo tripartito. No se trata de cargar el costo solo a las empresas ni solo a los trabajadores, sino de compartir entre ambos las grandes responsabilidades que México necesita.

“Al votar esta reforma honraremos la tradición del constitucionalismo social mexicano de 1917 y atenderemos el mandato contemporáneo que el trabajo permita vivir, cuidar y convivir, así como no enfermar ni agotar a quienes sostienen la economía de nuestro gran país que es México.

“Que vivan los trabajadores de México. Que viva la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Que viva el nuevo sindicalismo. Que viva la Cuarta Transformación de México. Y que viva México”, remató el dirigente sindical ante las expresiones de repudio de los legisladores de oposición.

Pedro Haces Barba está vinculado a múltiples empresas, principalmente en los sectores de turismo, gastronomía, espectáculos taurinos y seguridad, muchas de ellas operadas con su familia. Destacan la empresa Servicios Integrales de Seguridad Limpieza y Mantenimiento (SEGLIM):, el rancho/hotel Bosque Lago, Don Bull Productions, organización dedicada a la gestión de espectáculos taurinos y ferias, con presencia en México y Estados Unidos y participación en la plaza de toros Las Ventas en España.

Por el lado sindical, Haces es secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), central que ha desplazado a la CTM como la más influyente en el gobierno, organización que, por cierto, cambió ayer de dirigente nacional, pero refrendó su alianza con la llamada Cuarta Transformación.

Con estas expresiones de respaldo por parte de las principales organizaciones sindicales, Morena rompe con su declarado repudio al corporativismo.

Todavía el pasado 5 de octubre, al presentar un informe en el Zócalo capitalino a un año de haber asumido el poder, la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció en contra del “corporativismo”, lo que resultó contradictorio, pues grandes áreas de la gran plaza fueron ocupadas por contingentes movilizados por diversas organizaciones gremiales.

La mandataria que rechazó versiones acerca del “acarreo” sostuvo que la invitación fue abierta al público por lo que no hubo intervención oficial para asegurar la presencia de sindicatos, confederaciones y otras agrupaciones de trabajadores.

“Se invitó abiertamente, aquí no hay corporativismo, eso tiene que quedar muy claro. Nosotros estamos en contra del corporativismo que se dio durante toda la época del priismo”.

La mandataria explicó que el “corporativismo” hace referencia a la unión de organismos gremiales conformados por distintos sectores de la sociedad, como campesinos, empresarios u obreros, incorporados en un solo partido político.

Como es costumbre en la 4T atribuyó lo malo, en este caso el corporativismo a los gobiernos del pasado, en particular el PRI, pero exculpó a su organización: “eran parte de un partido de Estado. En el caso de Morena, la afiliación, y siempre se definió así, es individual, no es corporativa, no es una organización que pertenece al partido político.

“Digo de Morena porque de ahí venimos. En este caso fue una invitación abierta y los sindicatos se movilizaron, pero no hubo un llamado desde el Gobierno a decir movilízate sindicato tal o sindicato otro’”, mencionó.

Aseguró que su gobierno está a favor de la asistencia por motivación propia, por lo que desmintió el acarreo de personas a la Plaza de la Constitución.

Claro, todo quedó en palabras, pues en los hechos, ese día se concentraron en el Zócalo grandes contingentes de centrales que fueron pilares de anteriores gobiernos y que ahora se afilian a la llamada Cuarta Transformación. Allí estaban los sindicatos de trabajadores ferrocarrileros y de petroleros y de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), de la CTM, de la CATEM.

También presentes, los afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuyo líder, Alfonso Cepeda Salas, como carta de presentación ofreció afiliar a Morena a millones de ciudadanos, entre profesores y sus familias. Es de suponer que todos ellos decidieron personalmente incorporarse al ahora partido oficial.

Seguramente nadie se lo pidió, pero el hecho es que el dirigente de la CATEM, el mencionado Pedro Haces, remató su intervención en la Cámara de Diputados en respaldo de la incompleta reforma laboral con una arenga que no deja espacio para ninguna duda:

“¡Que vivan los trabajadores de México! ¡Que viva la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Que viva el nuevo sindicalismo! ¡Que viva la Cuarta Transformación de México”! Y “¡que viva México!”.

No menos elogioso hacia la llamada Cuarta Transformación se presentó Tereso Medina Ramírez como nuevo dirigente nacional de la CTM que, ayer mismo, cumplió 90 años. El dirigente ofreció “que el nuevo rostro de la CTM será de propuesta, no de protesta”.

Lo más notable fue que el dirigente de esa organización fundada desde el poder y que se ha mantenido allí, sin importar que cambie el partido gobernante, se pronunció contra el corporativismo.

En su primera conferencia de prensa como nuevo dirigente nacional de la CTM, Medina Ramírez reafirmó que “el corporativismo cumplió su ciclo”, y afirmó que no permanecerá de manera indefinida en la CTM como sus antecesores “pienso irme de pie… y no, no a la reelección”, destacó el dirigente que encabeza la CTM en Coahuila desde 1998. El nuevo líder sustituyó a Carlos Aceves del Olmo, el primer dirigente de esa central que deja el cargo en vida. Sus antecesores murieron en funciones, como el legendario Fidel Velázquez, de quien se decía en broma que era inmortal.

Ante tanta fidelidad de las organizaciones sindicales hacia Morena, es de suponer que no habrá obstáculos para aplicar la reforma laboral acerca de la jornada semanal de 40 horas, que entrará en vigor parcialmente durante los próximos cuatro años, pues se aplicará en su totalidad hasta 2030.

Los partidos de oposición, PAN, PRI y MC han intentado inútilmente modificar la iniciativa, para que la reforma se aplique de inmediato y especificar que sean dos días de descanso por cinco de trabajo, a lo cual se han opuesto Morena y sus aliados del PT y PVEM.

El debate en torno a esta reforma se esperaba muy prolongado, al cabo del cual, como ha sucedido antes, los cambios serán aprobados en los términos propuestos por el Ejecutivo.

Lo que no se podrá ocultar es lo señalado por la diputada Annia Sarahí Goméz Cárdenas, del PAN.

“El trabajador mexicano no puede jugar pádel en su horario laboral, el trabajador mexicano no puede pedir licencia para entrar a La Casa de los Famosos, el trabajador mexicano no puede ir a un salón de belleza instalado en su trabajo, aplicarse un tinte en horario laboral.

“El trabajador cumple, el trabajador aguanta, el trabajador sostiene este país. Y a ese trabajador hoy se le dice que espere hasta el 2030 para tener una simulación de 40 horas laborales sin que eso signifique 2 días reales de descanso. Esa es la discusión. México trabaja más de 2 mil 100 horas al año, 6 días por semana en millones de casos, sábados incluidos, fines de semana partidos, tiempo familiar reducido a fragmentos…

“…miles de trabajadores pasan más de dos horas diarias atrapados en el tráfico…dos horas que no son descanso”.