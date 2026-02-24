DAVID CHOCARRO, EN LOS GRANDES ESCENARIOS

DE MIAMI Y EL LIDERAZGO EN TELEVISIÓN

David Chocarro vive una etapa de plenitud profesional. Desde Miami, fue parte de Premios Lo Nuestro, donde presentó la categoría Mejor Artista Tropical, sumándose a una de las celebraciones más emblemáticas de la música latina y reafirmando su presencia en escenarios internacionales.

Durante la velada, recorrió la alfombra junto a su esposa Carolina Laursen, compartiendo un momento especialen una noche que reunió a las figuras más destacadas de la industria.

En paralelo, protagoniza Mi Verdad Oculta, producción de TelevisaUnivision que se posicionó como la emisión número uno de la televisión en español durante su estreno, alcanzando 2.1 millones de televidentes totales y superando a su competencia en el horario estelar.

El proyecto marca su esperado regreso a la pantalla mexicana, donde da vida a Luciano Lizárraga, eje central de la historia y un personaje que representa una nueva dimensión interpretativa en su carrera.

En esta nueva etapa, David conjuga presencia internacional, madurez actoral y liderazgo en pantalla, consolidándose como uno de los rostros más sólidos y