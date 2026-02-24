Gobernadora Delfina Gómez supervisa la reconstrucción del Periférico Norte

52% de avance en área de rodamiento

El proyecto suma al “2026, El Año de las Obras en EdoMéx” y beneficiará a más de 200 mil automovilistas que transitan diariamente por esta importante vialidad

Tlalnepantla, Estado de México.– Al supervisar la reconstrucción de Periférico Norte “Bulevar Manuel Ávila Camacho” en el Tramo 1, cuerpo oriente centrales, que atraviesa los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que el “2026, El Año de las Obras en EdoMéx” es posible con la suma de esfuerzos.

“Gracias a ustedes contribuyentes, al apoyo del Gobierno federal, a la contribución de nuestros gobiernos municipales, y sobre todo es para nuestros ciudadanos”, afirmó.

La gobernadora aprovechó para saludar a las y los trabajadores encargados del fresado y tendido de carpeta asfáltica de 10 centímetros, quienes laboran diariamente para mejorar la movilidad de millones de mexiquenses y poder entregar esta magna obra.

Joel González Toral, Director de la Junta de Caminos del Estado de México, informó que las labores de reconstrucción del área de rodamiento por la que circulan a diario más de 200 mil autos, presenta un avance total, en tiempo forma, de 52 por ciento, de un total de 108 kilómetros.

A la supervisión asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México; Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad, y Raciel Pérez Cruz, Presidente Municipal de Tlalnepantla.

Jornada de “Limpiemos Nuestro EdoMéx”

Con el respaldo ciudadano, la campaña permanente “Limpiemos Nuestro EdoMéx”, encabezada por la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, continúa con la recuperación de espacios públicos en la capital mexiquense; en esta ocasión, las labores se realizaron en la calle Instituto Literario.

En la jornada participaron 70 trabajadores de la Junta de Caminos del Estado de México, del Ayuntamiento de Toluca y de las áreas de Giras, Logística, Seguridad y Atención Ciudadana del Gobierno estatal, quienes intervinieron un kilómetro de esta céntrica vialidad.

Equipados con bieldos, rastrillos, desbrozadoras, carretillas, palas y costales, efectuaron poda, deshierbe, pintado y balizado, logrando la recolección de tres toneladas de basura y ramas, lo que mejora la imagen urbana y las condiciones de tránsito peatonal y vehicular.

Con esta acción suman ya cuatro jornadas realizadas en lo que va del año en calles de Toluca; previamente se atendieron las vialidades de Santos Degollado, Nicolás Bravo y el Circuito Universitario de la UAEMéx, como parte del compromiso por mantener un Estado limpio con la participación social.