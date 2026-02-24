Respaldo absoluto a la actuación de las Fuerzas Armadas

Tlalnepantla, Estado de México.- La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y las y los integrantes de la Mesa de Paz en el Estado de México, hicieron un reconocimiento a la labor realizada por parte de las Fuerzas Armadas, ante los hechos ocurridos tras la operación en Jalisco, al tiempo que dio su respaldo absoluto a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Presidenta no está sola. Ha demostrado con hechos que no le da la espalda a las dificultades y mucho menos a la gente. Como usted dijo hoy, en México estamos trabajando en equipo para garantizar la paz y la seguridad”, refirió la mandataria mexiquense.

Destacó que en la entidad se mantienen operativos activos, vigilancia reforzada y trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno: “informando con la verdad, actuando con responsabilidad y respaldando con decisión cada acción que promueva la construcción de la paz”.

En un mensaje dirigido la población mexiquense tras la Mesa de Paz realizada en Tlalnepantla, la Maestra Delfina Gómez Álvarez expresó que en el Estado de México se está en coordinación permanente con el Gobierno de México y con el Gabinete de Seguridad federal para actuar con responsabilidad y firmeza.