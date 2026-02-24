FGR confirma genéticamente la identidad de “El Mencho”

Dan fin a especulaciones

Precisan autoridades que se mantendrá informada a la opinión pública conforme lo permita el debido proceso

Derivado del trabajo pericial realizado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Fiscalía General de la República (FGR), el cuerpo de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes ya fue identificado genéticamente, por lo cual se puede confirmar que la persona fallecida el pasado domingo tras un fuerte operativo en Tapalpa, Jalisco, y que posteriormente fue trasladada a la Ciudad de México, sí es “El Mencho”, cabeza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Asimismo, el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ordenó la realización de diversas diligencias de reconocimiento y necropsias a los cuerpos de otras dos personas quienes perdieron la vida en su traslado a la capital del país, y que de acuerdo con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, fungían como escoltas de “El Mencho”.

La FGR informó que personal ministerial, pericial y se trasladó a Tapalpa para el levantamiento, procesamiento e identificación formal de otros cuerpos localizados en el lugar de los hechos.

La institución señaló que, derivado de actos violentos registrados en distintas entidades del país, ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional iniciaron 57 carpetas de investigación en 14 estados de la República Mexicana, de las cuales 37 corresponden a Jalisco.

La Fiscalía General de la República reiteró que las investigaciones continúan y que mantendrá informada a la opinión pública conforme lo permita el debido proceso.

¿Quién fue “El Mencho”?

Nemesio Oseguera Cervantes nació en Aguililla, Michoacán, y se convirtió en el líder y fundador del CJNG, organización que pasó de ser un grupo regional a una de las estructuras criminales con mayor expansión, tanto en México como en otros países, al igual que el Cártel de Sinaloa, que dirigía Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, que fue extraditado a Estados Unidos y que ahora purga cadena perpetua, igual destino que le esperaba a “El Mencho”.

Dirigía una organización con presencia en múltiples estados de México y operaciones internacionales y fue señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses como responsable de tráfico de drogas, armas, lavado de dinero y violencia de alto impacto.

Se le atribuyó la estrategia de confrontación directa contra fuerzas de seguridad, lo que marcó una nueva etapa de violencia criminal en el país. A diferencia de capos de perfil bajo, “El Mencho” fue identificado por: El uso de armamento militar y tácticas paramilitares, ataques directos a instituciones del Estado y una rápida expansión del CJNG mediante alianzas y disputas territoriales.

Estado de salud

El máximo líder y fundador del CJNG fue una de las personalidades en el ámbito del narcotráfico más buscadas tanto por el gobierno mexicano como por el de Estados Unidos, llegando incluso a ofrecer una recompensa de 30 millones de pesos y 15 millones de dólares respectivamente. Sin embargo, anteriormente se habían compartido reportes de la salud de ‘El Mencho’, relacionados con un padecimiento específico.

De acuerdo a lo compartido por diversos reportes, Oseguera Cervantes padecía insuficiencia renal crónica, una enfermedad que representa una menor función de los riñones, la cual había disminuido en un 15% de lo normal.

En febrero de 2025, Omar García Harfuch compartió más detalles sobre los rumores que circulaban acerca del estado de salud de ‘El Mencho’, asegurando que, hasta donde se sabía, el narcotraficante padecía solamente una “deficiencia renal”, sin algún hallazgo nuevo.

Tratamientos para “El Mencho”

Los informes de inteligencia y fuentes al interior de los gobiernos de México y Estados Unidos compartieron que “El Mencho” enfrentó algunos padecimientos médicos, destacando que su movilidad fuera de su zona de seguridad en la región serrana de Jalisco había sido muy reducida.

Los mismos reportes de estos entes aseguraban que integrantes del círculo cercano del líder del CJNG se encargaban de abastecer víveres y medicamentos, así como gestionar otra clase de reuniones para “El Mencho”, entre las cuales destacaba la presencia de personal médico para brindarle un tratamiento especializado.

De acuerdo con información de inteligencia en julio de 2020 se descubrió un centro de salud en medio de una zona arbolada y entre varias casas, y con varios caminos de acceso.

Se trataba de un hospital recién construido, aparentemente para la atención de ‘el Mencho‘, su familia, su círculo de seguridad y para habitantes locales. El centro de salud fue ubicado en El Acíhuatl, a 50 kilómetros de Villa Purificación, comunidad identificada como principal bastión del CJNG.

Temen reorganización

Tras el operativo militar en el que murió Oseguera Cervantes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que las autoridades mantienen vigilancia permanente ante cualquier intento de reorganización interna de ese grupo delictivo.

El funcionario federal explicó que elementos de seguridad operan desde un centro de mando instalado en Jalisco, con el objetivo de monitorear las acciones del cártel. Señaló que existe seguimiento puntual a varios objetivos prioritarios dentro de la organización.

Al ser cuestionado sobre la reestructuración del CNG, Harfuch reconoció que históricamente, cuando caen líderes de grupos criminales, surgen nuevas cabezas. Sin embargo, aseguró que el Gabinete de Seguridad está preparado para responder a cualquier situación inmediata que pueda derivarse tras la muerte de “El Mencho”.

Sobre el posible reacomodo interno, el funcionario indicó que el enfoque principal de las autoridades no está dirigido al resto de los cárteles que operan en el país, sino en impedir movimientos de reorganización dentro del grupo que operaba bajo el mando de Oseguera Cervantes. También confirmó que existe un seguimiento específico sobre varios mandos de esta organización criminal.

Posibles sucesores

La detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, no sólo cierra el ciclo de uno de los capos más poderosos de México; abre, también, una etapa de incertidumbre para el CJNG. Sin un sucesor claramente visible y con su círculo más cercano debilitado, la organización entra a un punto de quiebre: acomodarse bajo un nuevo mando o fracturarse en medio de disputas internas por el control

Analistas en seguridad, así como plataformas de inteligencia estratégica y control de riesgos en México, coinciden en el diagnóstico: “no existe un sucesor claro públicamente identificado. La línea familiar —hijos y esposa— y los lugartenientes regionales aparecen como posibles continuadores, pero ninguno con el peso simbólico que tuvo Oseguera”, destaca una evaluación de Riskop Mx, firma especializada en riesgos políticos, geopolíticos y defensa.

Uno de ellos, y el principal, es Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “El Chorro”, quien figura como uno de los mandos de mayor peso dentro del CJNG, no sólo por ser operador criminal, sino por la línea familiar: es yerno de Nemesio Oseguera.

Otro es Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”, identificado por el Tesoro de Estados Unidos como miembro de alto rango y señalado por las estrategias de reclutamiento con las que el CJNG amplió su base de sicarios.

El nombre que con mayor insistencia aparece en los expedientes judiciales y los reportes de inteligencia es el de Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, “El R3” o “El Plumas”. Hijastro de Oseguera Cervantes e hijo de Rosalinda González Valencia —conocida dentro de la organización como “La Jefa” y figura clave del entramado financiero del clan—.

Ricardo Ruiz Velasco, alias “El Doble R” o “El R2”, opera en la zona metropolitana de Guadalajara, el epicentro histórico del CJNG y algunos reportes de inteligencia lo ubican como el segundo hombre más relevante de la organización, por encima incluso de “El 03” en términos de poder efectivo.

Otro nombre es el de Auias Flores Silva, comandante regional con control en amplias zonas de Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Michoacán.

Heraclio Guerrero Martínez, conocido como “El Tío Lako”, cierra la lista de posibles sucesores. Según el analista Sánchez, Guerrero Martínez coordina junto a su familia dos esquemas de robo de combustible —el huachicol tradicional y el denominado “técnico”— además de controlar zonas estratégicas en Michoacán.

En paralelo, el núcleo familiar directo y reconocido públicamente lo integran sus hijas y esposa. Jessica Johanna Oseguera González, alias “La Negra”, segunda hija del matrimonio del «Mencho» y Rosalinda González Valencia. La joven quedó en libertad en marzo de 2022, luego de declararse culpable en marzo de 2021 de cinco cargos por realizar transacciones con empresas sancionadas por Estados Unidos; fue sentenciada a dos años y medio de prisión.

Laisha Michelle Oseguera González es la hija menor, de quien no se ha reportado detención y, según versiones periodísticas, se cree que reside en Estados Unidos. En noviembre de 2024, el Departamento de Justicia anunció la captura de Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias “El Guacho”, identificado como esposo de Laisha.

En tanto, Rosalinda González Valencia, esposa del «Mencho» y operadora financiera, fue detenida en 2021 y sentenciada a cinco años de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cumplía su pena en el penal de Morelos; sin embargo, el 27 de febrero de 2025 obtuvo su libertad anticipada.