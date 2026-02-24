“No hay ningún riesgo”: México defiende la seguridad para el Mundial 2026

Ante la mirada de la FIFA y de Alemania

Sheinbaum y Lemus cierran filas para garantizar que la Copa del Mundo se juegue en el país sin cambios de sede

Por Arturo Arellano

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió de forma categórica a las dudas sobre la seguridad del Mundial 2026: “Todas las garantías, todas las garantías. No hay ningún riesgo (de seguridad)”.

La mandataria hizo estas declaraciones en su conferencia matutina, luego de ser cuestionada por los hechos de violencia registrados en Jalisco y otros estados tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Sheinbaum insistió en que el gobierno federal trabaja coordinado con autoridades estatales y con organismos internacionales para garantizar que el torneo se desarrolle sin contratiempos en las tres sedes mexicanas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

México albergará 13 partidos del Mundial, incluido el juego inaugural del 11 de junio en la capital, además de encuentros de fase de grupos y eliminatorias en Guadalajara y Monterrey.

La ola de violencia que encendió las alarmas

Las declaraciones de Sheinbaum se producen tras un fin de semana de narcobloqueos, autos incendiados y ataques armados en Jalisco y otros estados, detonados por el operativo federal en el que fue abatido “El Mencho”.

Autoridades estatales activaron un “código rojo” en el área metropolitana de Guadalajara y en otros municipios, lo que implicó la suspensión de clases, cierre de negocios y la paralización de actividades públicas como medida de precaución.

Las imágenes de camiones quemados, carreteras bloqueadas y enfrentamientos circularon rápidamente en medios internacionales y redes sociales, afectando de inmediato la percepción de seguridad en una de las principales sedes del torneo.

Esa misma secuencia de hechos es la que, llevó a la FIFA a solicitar informes internos sobre la situación de seguridad en México, con especial atención en Guadalajara y Monterrey.

Guadalajara bajo la lupa mundial

Guadalajara es una plaza estratégica para el Mundial 2026: además de cuatro partidos de fase de grupos, la ciudad está programada como sede de una de las llaves de repechaje internacional que otorgarán los últimos boletos para la Copa del Mundo.

En el Estadio Akron se prevé la participación de selecciones como Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo en marzo, en duelos que han sido señalados como clave en la planificación de la FIFA.

Justo en esa ciudad se concentraron algunos de los hechos más graves de violencia posteriores al operativo contra “El Mencho”, lo que encendió interrogantes sobre la viabilidad de mantener intacto el calendario de partidos.

Aunque hasta el momento no se ha anunciado ningún cambio de sede ni modificaciones al rol de juegos, la propia FIFA mantiene la vigilancia sobre la evolución del contexto en Jalisco, según han informado diversos reportes de prensa.

Lemus: “El Mundial no corre ningún riesgo”

En paralelo al mensaje de Sheinbaum, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, también salió a calmar las versiones de una posible cancelación o retiro de sedes para México.

El mandatario estatal aseguró que “no hay ningún riesgo de que el Mundial 2026 sea cancelado”, e informó que sostuvo comunicación con el encargado de la FIFA para México para explicar los acontecimientos y la respuesta de las autoridades.

De acuerdo con Lemus, la FIFA no tiene “ninguna intención” de quitar sedes al país y se mantiene la programación de partidos en Guadalajara, pese a los rumores que circularon tras la ola de violencia.

El gobernador subrayó que el llamado es a no difundir información no verificada y señaló que, como parte del retorno paulatino a la normalidad, el Código Rojo fue levantado en el estado, aunque continuarán los patrullajes y operativos de seguridad.

FIFA pide explicaciones y monitorea la situación

La preocupación en Zúrich se tradujo en acciones concretas, y es que, la FIFA solicitó informes internos sobre la situación de seguridad que afectó a unos 20 estados de la República, incluyendo Guadalajara y Monterrey.

Desde la oficina de FIFA México se elaboró una compilación de los hechos ocurridos entre el 22 de febrero y las primeras horas del lunes siguiente, que fue remitida a la sede central en Suiza para su análisis.

Esos documentos recogen tanto los incidentes de violencia como las medidas adoptadas por autoridades federales y estatales, en particular la activación de la alerta roja, la suspensión de actividades y los despliegues de fuerzas de seguridad.

Hasta ahora, de acuerdo con fuentes cercanas al Gobierno Federal citadas en la prensa, no existe ninguna señal formal desde la FIFA que ponga en riesgo a México como sede del Mundial ni de los partidos de repechaje programados.

Alemania eleva la presión sobre la FIFA

La inquietud por la seguridad en México no se limita a los despachos de la FIFA: el Gobierno de Alemania, uno de los países con mayor tradición futbolística y con una de las aficiones que más viaja a los Mundiales, también se pronunció públicamente.

Christoph Ploss, coordinador de Turismo del Gobierno alemán, declaró al diario Handelsblatt que “la FIFA debe colaborar con los Gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México para garantizar que los aficionados no corran peligro y que los países anfitriones cumplan las normas de seguridad”.

Ploss subrayó que la protección de los turistas alemanes es una “prioridad máxima” para Berlín, en un contexto donde las imágenes de bloqueos carreteros y vehículos incendiados en Jalisco han tenido gran repercusión mediática.

El llamado del funcionario alemán añade presión sobre la FIFA, al exigir que el organismo no solo reciba informes, sino que asegure de manera tangible que los protocolos de seguridad en México, Canadá y Estados Unidos estarán a la altura del reto de 2026.

El peso de la imagen internacional de México

La disputa por el relato es evidente: por un lado, el gobierno mexicano insiste en que existen “todas las garantías” y que “no hay ningún riesgo” para los visitantes que acudirán al Mundial; por otro, la violencia asociada al crimen organizado proyecta una imagen de fragilidad que preocupa a gobiernos y aficionados en el extranjero.

Medios internacionales han destacado que la muerte de “El Mencho”, considerado uno de los capos más peligrosos del mundo, detonó una respuesta violenta que incluyó bloqueos, quema de vehículos y disparos en zonas cercanas a rutas de traslado, lo que inevitablemente se conecta con la discusión sobre la seguridad en el Mundial.

Al mismo tiempo, voceros de la FIFA han reiterado que el organismo se mantiene en comunicación con las autoridades mexicanas y que, por ahora, no se han hecho cambios en el calendario de partidos ni en las sedes asignadas al país.

Esa combinación de vigilancia constante y ausencia de decisiones drásticas sugiere que, al menos por el momento, el máximo organismo del futbol apuesta por que México controle la situación interna antes de tomar medidas más severas.

Entre la seguridad prometida y los desafíos en el terreno

Las autoridades mexicanas han enfatizado que los operativos rumbo al Mundial 2026 no se limitarán a los días de partido, sino que forman parte de una estrategia más amplia de coordinación entre fuerzas federales y estatales para estabilizar las zonas afectadas por la violencia reciente.

En Jalisco, tras el levantamiento del Código Rojo, el gobierno estatal ha anunciado que continuarán los patrullajes interinstitucionales en el área metropolitana de Guadalajara y en municipios del interior, con la intención de recuperar la normalidad antes de los eventos de marzo y de la llegada del trofeo de la Copa del Mundo.De igual forma, la planificación logística para el repechaje intercontinental y para los partidos de junio y julio contempla dispositivos especiales de seguridad en accesos a estadios, rutas de traslado de equipos y aficionados, así como en zonas hoteleras y turísticas.

Aunque los detalles finos de esos operativos no se han hecho públicos, la existencia misma de reportes enviados a la FIFA y la insistencia de gobiernos como el de Alemania en exigir garantías obligan a México a demostrar, en los hechos, que puede convertir sus promesas en resultados medibles.

Lo que está en juego rumbo a 2026

Más allá del prestigio deportivo, el Mundial 2026 representa para México una vitrina económica y turística de enorme magnitud, con la expectativa de recibir miles de visitantes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Cualquier señal de debilidad en materia de seguridad no solo podría afectar el clima del torneo, sino también la confianza del turismo internacional en los años siguientes, un punto que el propio Gobierno alemán ha puesto sobre la mesa al hablar de la “prioridad máxima” de proteger a sus ciudadanos.

Por ahora, el mensaje oficial mexicano es inequívoco: ni las sedes ni la realización del Mundial 2026 en el país están en riesgo, y existen “todas las garantías” para los visitantes.

Sin embargo, la combinación de informes solicitados por la FIFA, las advertencias de gobiernos extranjeros y el recuerdo reciente de los narcobloqueos en Jalisco hará que, de aquí a junio, cada incidente de violencia relevante sea observado con lupa por la comunidad internacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, cierran filas para garantizar que la Copa del Mundo se juegue en el país sin cambios de sede, mientras la FIFA pide informes y el gobierno alemán exige garantías de seguridad tras la ola de violencia desatada por la muerte de “El Mencho”.