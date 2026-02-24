Destinan 8 mil mdp para fortalecer el campo y garantizar agua de calidad en La Laguna

Cumplimiento del compromiso presidencial

Atención a una de las zonas con mayor estrés hídrico, consolidando así una solución estructural de largo plazo

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), avanza en la consolidación del acceso a agua de calidad para casi 400 mil habitantes de La Laguna, en Coahuila. Con una inversión estimada de 8 mil millones de pesos, se fortalecen tanto la tecnificación del campo como la infraestructura diseñada para atender la demanda actual de agua potable y la proyectada para los próximos 40 años.

Para ello, entre otras acciones, se construye la segunda etapa de las redes troncales del proyecto Agua Saludable para La Laguna en los municipios de Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, San Pedro y Viesca.

Con una inversión cercana a los mil 350 millones de pesos para los ejercicios 2025 y 2026, se desarrolla esta infraestructura estratégica que permitirá incrementar el suministro de agua de calidad en 2 mil litros por segundo. Se prevé que la segunda etapa concluya en julio próximo, fortaleciendo la disponibilidad y confiabilidad del servicio para la población lagunera.

Estas redes troncales forman parte de los proyectos estratégicos impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientados a llevar justicia social en materia de agua a la región lagunera de Coahuila, una de las zonas con mayor estrés hídrico en el país, consolidando así una solución estructural de largo plazo.

Adicionalmente, se desarrollan obras con el gobierno del Estado y los municipios, y se impulsa la tecnificación del riego en el Distrito 017 Región Lagunera. Esto último, con el objetivo de recuperar volúmenes de agua que serán incorporados al abasto para consumo humano a través de la infraestructura de Agua Saludable para La Laguna. Con esta acción se producirán más alimentos con menos agua, contribuyendo al fortalecimiento del derecho humano al agua en la región.

Con estas acciones, el Gobierno de México avanza en el cumplimiento del compromiso presidencial de garantizar agua en cantidad y calidad para la población, para fortalecer el desarrollo social, particularmente en las regiones con más necesidades de agua y que históricamente habían sido relegadas.