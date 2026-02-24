Tlaxcala, Puebla y las fuerzas armadas sostienen mesa de inteligencia interestatal

Estrategia coordinada de seguridad

En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, encabezaron en Puebla la Mesa de Inteligencia Interestatal con el propósito de fortalecer la seguridad y blindar la franja limítrofe entre ambos estados.

Durante la sesión se ratificó la coordinación operativa e institucional entre autoridades civiles y mandos de las Fuerzas Armadas, priorizando acciones estratégicas de prevención, inteligencia y reacción.

Respecto al caso de Karina N. y Alexandro N., las autoridades estatales reiteraron la colaboración plena entre ambas entidades, con apego estricto al debido proceso y en coordinación con las instancias ministeriales competentes, con el compromiso compartido de aportar lo pertinente para esclarecer los hechos y en consecuencia llevar a los responsables ante la justicia.

A dicha mesa de trabajo asistieron mandos de seguridad nacional, como: Miguel Ángel Aguirre Lara, comandante interino de la VI Región Militar; Francisco Antonio Enríquez Rojas, comandante de la 25/a Zona Militar; Héctor Francisco Morán González, jefe de Estado Mayor de la VI Región Militar; José Martín Luna de la Luz, coordinador territorial de la Guardia Nacional Región Centro; Isidro Revilla Castañeda, comandante del Mando Especial Cero Robos Autopista México-Puebla y Representantes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Por parte del Gobierno del Estado de Puebla acompañaron: Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación. José Luis García Parra, coordinador de Gabinete; Vicealmirante Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública; Idamis Pastor Betancourt, fiscal General del Estado.

Y en representación del estado de Tlaxcala: José Mario Vega Hernández, comandante de la 23/a Zona Militar; Raúl Martínez González, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Gobierno; Alberto Martín Perea Marrufo, secretario de Seguridad Ciudadana y Ernestina Carro Roldán fiscal General de Justicia del Estado.

La Mesa de Inteligencia Interestatal consolida los mecanismos de cooperación entre los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, así como con las instancias federales, para garantizar condiciones de seguridad, legalidad y estabilidad en la región.