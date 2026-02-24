Consolida IMSS avances en atención oncológica pediátrica durante la 6a Reunión Nacional OncoCREAN

Delinean nuevas acciones

La estrategia ha elevado la tasa de sobrevida en cáncer infantil al 80%, gracias a la descentralización de servicios

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) celebró la Sexta Reunión Nacional OncoCREAN, donde especialistas de las 32 entidades federativas evaluaron los avances alcanzados y delinearon nuevas acciones para fortalecer la estrategia de atención oncológica pediátrica.

El coordinador de Oncología, Donación y Trasplantes del IMSS, doctor Javier Enrique López Aguilar, señaló que a la reunión acudieron representantes de los 36 Centros de Referencia Estatal para la Atención del Niño y la Niña con Cáncer (OncoCREAN) y se trabajaron áreas de oportunidad, a fin de mejorar la atención de complicaciones más rápido.

Agregó que se avanzó para la implementación de los primeros 12 OncoCREAN con medicina de precisión que gradualmente van a ser 36, además de seis nuevas Unidades de Trasplante de Médula Ósea en puntos estratégicos del país, con el objetivo de reducir listas de espera, ampliar el acceso a terapias altamente especializadas y elevar la oportunidad de supervivencia.

El doctor Enrique López Aguilar puntualizó que continúa la capacitación de médicos en los servicios de urgencias hospitalarias, con el propósito de garantizar una atención inmediata y adecuada ante cualquier complicación que presente un paciente pediátrico oncológico al acudir a este servicio.

Resaltó la importancia de dar continuidad a las llamadas telefónicas dirigidas a los padres de niñas y niños con cáncer, ahora a cargo de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico del IMSS, con el objetivo de formalizar esta comunicación y estrechar aún más la relación entre la institución y las familias.

Asimismo, subrayó la relevancia de los nuevos laboratorios de oncopatología, la implementación de catéteres PICC y tipo puerto para disminuir punciones en los niños, y el Banco de Tejidos que permitirá salvar extremidades en mayor porcentaje.

El coordinador del Seguro Social recordó que México se prepara para la Segunda Cumbre de las Américas sobre cáncer infantil, a celebrarse en septiembre, como continuidad de la primera reunión internacional realizada en 2025.

Durante las sesiones de trabajo de la Sexta Reunión Nacional OncoCREAN, bajo el lema “Oportunidad en el diagnóstico, tiempos de espera, medicina de precisión y trasplante en la atención de la niña y el niño con cáncer”, realizada en las instalaciones de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), se presentaron los resultados que permiten garantizar diagnósticos oportunos en diversas regiones del país.

Se destacó que los Centros de Sonora, Baja California, Jalisco, Yucatán, Veracruz, Nuevo León y Ciudad de México ya implementan medicina de precisión, lo que asegura terapias dirigidas y mejora los indicadores de sobrevida.

La reunión también abordó los avances en la creación de unidades de trasplante de células troncales hematopoyéticas (CTH), acción que permitirá ofrecer alternativas terapéuticas avanzadas.

Otro eje central fue el abasto oportuno de medicamentos, acompañado de reuniones semanales con padres de pacientes para garantizar transparencia y respuesta inmediata a necesidades específicas, modelo de acompañamiento que ha reducido el abandono de tratamientos a menos del 2 por ciento, cifra significativamente menor a la registrada en otras instituciones de América Latina.

Se precisó que la telemedicina se ha consolidado como herramienta estratégica, con más de 230 sesiones semanales en las que especialistas de distintos estados analizan casos complejos y definen la mejor estrategia terapéutica, cuyo esquema ha permitido que hospitales con menor volumen de pacientes accedan a segundas y terceras opiniones de expertos, fortaleciendo la calidad de la atención.

La Sexta Reunión Nacional OncoCREAN del Instituto Mexicano del Seguro Social es muestra del compromiso institucional de garantizar que cada niña y niño con cáncer tenga acceso a tratamientos de vanguardia y un sistema de salud que responda con certeza y esperanza.