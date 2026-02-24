El IMSS suma 20 meses de pérdida de patrones, alerta el sector privado

Carga fiscal e inseguridad, principales causas

El número de empresas se redujo en 25 mil 992 durante el primer mes del año

Debido a la alta carga fiscal, la inseguridad, la incertidumbre y la entrada en vigor de la reforma judicial, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suma 20 meses de pérdida de patrones, alerta el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

“Las cifras indican que en enero de 2026 el número de patrones registrados en el IMSS se redujo en 5 mil 842, con lo que acumuló 20 resultados negativos en los últimos 21 meses”, asegura el órgano asesor del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Si la comparación se hace respecto a enero de 2025, el número de patrones se redujo en 25 mil 992 empresas durante el primer mes de este año, con lo que acumuló 19 meses consecutivos con resultados negativos, explica la entidad privada encargada de hacer análisis económico para las empresas en México.

El CEESP dice que la pérdida en el número de patrones en la economía mexicana supera a “las caídas en los momentos más álgidos de la economía, como la crisis del 2009 y la contingencia sanitaria por la Covid-19”.

La caída de la inversión productiva y el menor ritmo de crecimiento de la actividad económica revelan la problemática que enfrentan las empresas para generar mayores empleos en México, según el centro líder de investigación privada.

También, las empresas y patrones enfrentan un entorno de menor inversión y elevados costos laborales, los cuales aumentarán con los aumentos al salario mínimo, así como prestaciones más costosas como el aumento en los días de vacaciones y la reducción de la jornada laboral, comenta.

La carga fiscal elevada y la creciente incertidumbre prevaleciente, como consecuencia de elevados niveles de inseguridad y la reforma judicial, afectan la intención de abrir nuevos negocios, lo cual seguirá limitando la creación de empleos formales, expresa el CEESP.

Agrega que el año 2026 inició con un entorno en el que dirigentes empresariales y consumidores reportaron un deterioro en su confianza, principalmente, en cuanto a la percepción sobre la situación económica actual y futura del país.

“La evolución del empleo formal también mantuvo su debilitamiento, ya que los resultados del IMSS indican que en el primer mes del año el total de trabajadores asegurados sumó 22 millones 508 mil 972 empleados”, comenta el organismo fundado en 1963.

Señala que la cifra de empleados de enero de 2026 es la cifra más alta para el mismo mes, lo que en principio es una buena señal en cuanto al número de trabajadores registrados.

Para el organismo, la dinámica en el tiempo ha sido cada vez más débil: “Si la comparación se hace respecto al mes inmediato anterior, se observa una pérdida de 8 mil 104 trabajadores registrados”.

La caída en la generación de empleos en 2026 es la segunda más importante, luego de la disminución de 105 mil 015 empleados registrada en enero del 2009, comenta la institución encargada de elaborar el análisis e investigación de la coyuntura económica en México, recuerda.

En 2009, la disminución en el número de empleos fue provocada por la crisis financiera, sostiene el ente de investigación privada. Manifiesta que la confianza de ambos grupos inició el año con una opinión menos optimista.

“En el caso de la confianza empresarial sobresale la opinión negativa en cuanto a la percepción sobre si este es un buen momento para invertir, que desde 2024 reporta variaciones anuales negativas”, dice.

La confianza del consumidor también se mantiene en terreno negativo en cuanto a su percepción sobre la situación actual y futura de los hogares y de la economía en su conjunto, añade. Los indicadores disponibles reflejan la incertidumbre que prevalece en el país.

“No hay duda de que fortalecer la certidumbre jurídica y la confianza de inversionistas y consumidores debe ser prioridad a lo largo de este y los próximos años si se quiere cumplir con los objetivos del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar que presentó recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum”, expresa el CEESP.

Explican expertos baja el número de patrones

El número de patrones registrados ante el IMSS inició 2026 con una baja. En enero se reportó 1 millón 23,438 registros patronales, lo que representó una disminución mensual de 5,842 registros.

En la comparación anual, el ajuste es aún más relevante, hay 25,992 patrones menos que en enero del año pasado, una variación negativa de 2.48%, según datos analizados por Banco Base.

“En términos porcentuales, esto equivale a una caída anual de 2.48%, con lo que suma 19 meses consecutivos de contracción anual, algo que no ocurría desde el periodo de abril de 2003 y septiembre de 2005, cuando el registro patronal cayó durante 30 meses consecutivos”, puntualiza Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base.

El IMSS explica que esta disminución responde a la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas, mientras que expertos lo atribuyen a la desaceleración económica y de costos laborales en el país.

En línea con el IMSS, Axel González Gómez, coordinador de datos en México ¿Cómo Vamos? señala que la reducción de patrones ante el Seguro Social puede estar impulsada por los cambios administrativos que está realizando el organismo, los cuales están orientados a fortalecer los controles administrativos y prevenir irregularidades en el padrón.

También detallar que esta reducción en patrones no es sinónimo de cierre de negocios formales, puesto que el IMSS no arroja esa información y porque una empresa puede tener múltiples registros patronales, ya sea que opere en distintos estados o porque maneje actividades con diferentes riesgos d trabajo.

Esta tendencia a la baja no necesariamente está asociada a una desaparición de empresas formales, sino a un ajuste administrativo”, puntualiza Axel González.

Carlos Ramírez, director de Desarrollo de Negocios de Integralia Consultores, coincide en que los factores de control por parte del Instituto, para que los registros patronales no sean fantasmas y que las empresas verdaderamente existan, influyen en la reducción de registros patronales.

Esa mayor vigilancia por parte del instituto ha llevado a que empresas, que llamaremos empresas ‘zombie’, que no tenía trabajadores o muy pocos, estén dándose de baja”, dice Carlos Ramírez.