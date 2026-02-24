GRUPO MUNDO IMPERIAL, EL ABIERTO MEXICANO DE TENIS 2026

Más de 500 invitados, se dieron cita en la velada que marca oficialmente el inicio del Abierto Mexicano de Tenis

Producción de alto nivel en Princess Mundo Imperial, con propuesta gastronómica del chef Carlos Gaytán y un espectáculo que reafirma su liderazgo como epicentro social y deportivo de la semana más importante del tenis en México

Acapulco volvió a encenderse bajo el sello de Grupo Mundo Imperial, anfitrión de la ya tradicional Fiesta de Blanco con la que dio la bienvenida a una nueva edición del Abierto Mexicano de Tenis 2026; el escenario, como dicta la historia reciente del torneo, fue Princess Mundo Imperial, ícono de la Riviera Diamante y punto de encuentro donde convergen deporte, sociedad y proyección internacional.

Bajo el cielo estrellado y con la brisa del Pacífico acompañando cada instante, la noche reunió a jugadores del circuito ATP, patrocinadores, empresarios, aliados estratégicos y socialités del puerto, así como a destacadas figuras del entretenimiento y la comunicación; entre los asistentes brillaron Marion Reimers,, Diego Klein, Yare Santana, Barbara López, además de Fernanda Castillo y Erick Heyser, entre otros.

La atmósfera fluyó entre reencuentros, conversaciones y brindis, mientras la iluminación arquitectónica de Princess Mundo Imperial, la música en vivo y los beats del DJ marcaban el ritmo de una celebración sofisticada y vibrante, coronada por un espectáculo de pirotecnia que iluminó la bahía y reafirmó el carácter emblemático de esta tradición.

Las figuras que protagonizan el Abierto Mexicano de Tenis convivieron relajadamente antes de concentrarse en la competencia que se vivirá en la Arena GNP Seguros, reforzando el carácter internacional del certamen y la hospitalidad que distingue al destino.

Uno de los momentos más celebrados fue la experiencia gastronómica del Chef Ejecutivo del Hotel Princess, Manuel Pérez, cuya propuesta elevó la noche con técnica, creatividad, confirmando la evolución culinaria del complejo y su posicionamiento como referente en hospitalidad, entretenimiento y alta cocina.

Entre el impecable dress code en blanco y una energía que se mantuvo hasta el último brindis, Grupo Mundo Imperial reafirmó su liderazgo como anfitrión del torneo y como motor clave en la proyección internacional de Acapulco; cuando el blanco ilumina la Riviera Diamante, comienza mucho más que un campeonato, comienza una experiencia que trasciende la cancha y consolida al destino en los ojos del mundo.