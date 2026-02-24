Cultura y libros: la UAEMéx fortalece su compromiso social en la FIL Minería

La Autónoma mexiquense participa en la 47ª edición con presentaciones editoriales y 30 títulos de su producción académica y literaria

Ciudad de México.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) consolida su vocación como una institución de educación superior de puertas abiertas, al participar en la 47ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

Con un programa integrado por ocho presentaciones de libros y una amplia muestra de su producción académica y literaria, la UAEMéx comparte el trabajo intelectual de su comunidad universitaria como un bien público, reafirmando que la cultura es un puente para el diálogo, la reflexión crítica y la construcción colectiva de saberes.

En esta edición, la institución mexiquense participa a través de la Red Nacional Altexto de Editoriales Universitarias y Académicas de México, asociación civil conformada por más de cincuenta instituciones de educación superior del país.

Bajo este esquema colaborativo, la Máxima Casa de Estudios mexiquense exhibe 30 títulos de su Fondo Editorial, que abarcan géneros como literatura, poesía, narrativa infantil, educación, planeación urbana, humanidades, ciencias sociales y ciencias económicas-administrativas, reflejo de una producción diversa que dialoga con los desafíos contemporáneos.

Como parte de las actividades editoriales en el Palacio de Minería, el pasado fin de semana se presentaron los libros Miradas multidisciplinares a la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes con referentes de crianza en prisión y Maternidades y paternidades desde las prisiones del Estado de México. Una mirada multidisciplinaria, obras que abordan, desde distintas disciplinas, problemáticas sociales complejas y visibilizan realidades que interpelan a la sociedad.

En la presentación de estos títulos, de los que es coautora la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, participaron las investigadoras Diana Elisa González Calderón y Christian Karel Salgado Vargas, con la moderación de Guadalupe Álvarez Martínez.

Asimismo, el ganador del Premio Internacional de Narrativa “Ignacio Manuel Altamirano” 2025–2026 de la UAEMéx, Jaime Chabaud Magnus, presentó su obra Aqueste encantador de serpientes, en un encuentro que destacó el valor de la literatura como expresión artística y herramienta de reflexión social.

El autor estuvo acompañado por la actriz Luisa Huertas y el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Cuétara Priede, bajo la moderación de Ixchel E. Díaz Porras, encargada del despacho de la Dirección de Publicaciones Universitarias de la UAEMéx.