UAEMéx convoca al Congreso Universal Interdisciplinario y de Turismo 2026

Tenancingo, Méx. – 23 de febrero de 2026.* Con el objetivo de fomentar un entorno participativo que contribuya al intercambio de conocimientos y a la articulación de esfuerzos orientados a la construcción de la paz, el Centro Universitario Tenancingo de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y el Centro de Evaluación de Capacidades Turísticas de Mercado para el Desarrollo A.C. convocan al Congreso Universal Interdisciplinario y de Turismo 2026 “Ciencia, paz y humanismo para la sostenibilidad”.

Desde una perspectiva interdisciplinaria, este encuentro académico busca propiciar la reflexión y el análisis en torno a temas clave como el legado histórico en la construcción de la sociedad y la paz; la Madre Tierra como proveedora de recursos naturales y base de la sostenibilidad; la transformación de los componentes de la gastronomía; la economía circular, del bien común y solidaria como vía para un desarrollo más justo; el turismo y sus impactos en las comunidades receptoras, así como tópicos de vanguardia en el ámbito turístico.

El congreso se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de marzo de 2026 y contará con diversas modalidades de participación, entre ellas, ponencias y carteles científicos, dirigidas a investigadores, estudiantes y académicos de instituciones educativas de México y del extranjero.

El público en general podrá asistir al congreso, a las mesas de trabajo y a las actividades programadas dentro de las instalaciones del Centro Universitario UAEM Tenancingo. En tanto, ponentes y estudiantes asistentes deberán realizar registro previo para su participación.

El periodo de inscripción para el Congreso Universal Interdisciplinario y de Turismo 2026 “Ciencia, paz y humanismo para la sostenibilidad” permanecerá abierto hasta el 25 de febrero. Para mayor información, las personas interesadas pueden consultar el sitio web: https://cecturm-d.org.mx/congresos.html.