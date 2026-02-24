Todo en el aire en la reforma electoral

Por más que los cercanos a la presidenta Claudia Seinbaum le buscan una salida honrosa a lo de su reforma electoral, simplemente no encuentran cómo y la iniciativa no alcanza ni por menos los votos de aliados para ser aprobada.

A los encuentros urgentes en busca de acuerdos, se suceden las llamadas por aquí y por allá con líderes del PT y Verde, con sus cercanos, con familiares, y nada, nomás no sale.

El encuentro reciente de la mandataria con los dirigentes del PT y Verde en Palacio Nacional lo único que le provocó fue más agruras y un rechazo que le ensombreció y dio fin al buen ánimo presidencial por el golpe dado a “El Mencho” y al Cártel Jalisco Nueva Generación, y por los halagos y felicitaciones que le llegaron desde Washington.

Todo entonces fue pospuesto.

Ahí estuvieron ese ajo político agrio llamado Pablo Gómez, que es el presidente de la Comisión de Reforma Electoral; Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena, y su contraparte Ignacio Mier, coordinador de los senadores oficialistas; José Antonio ‘Pepe’ Merino, encargado de la Agencia Digital; Arturo Zaldívar, Alberto Anaya y su segundo de a bordo Reginaldo Sandoval, Luisa María Alcalde, presidenta de Morena (sin Andrés Andy López Beltrán) y Jorge Emilio González, en su calidad de verdadero dueño del Verde Ecologista.

Van cuatro intentos

Todo indica que esta reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y la 4T está cubierta con la densa sombra del mal fario.

Y es que esta iniciativa nace dentro del régimen de siete años de AMLO y su 4T bajo el argumento de reducir los costos de las elecciones y del sistema de partidos.

Esta iniciativa de reforma político-electoral fue inicialmente lanzada en abril de 2022 por López Obrador, luego de su rotundo fracaso en las elecciones intermedias de 2021.

Desde entonces planteó la desaparición de los 200 diputados y 32 senadores de representación proporcional para dejar a la Cámara de Diputados con 300 integrantes y al Senado con 96.

Igual, desde entonces, planteó eliminar al INE y al Trife y dejar de nuevo, como en el largo régimen priista, una sola autoridad electoral.

AMLO planteó en su iniciativa elegir a los consejeros mediante voto popular y eliminar a los Organismos Públicos Locales Electorales y a los tribunales estatales electorales.

Junto a todo eso desaparecería el financiamiento público y los gastos ordinarios anuales de los partidos políticos, dejando solo algunos financiamientos para gastos de campaña en procesos electorales.

López Obrador afirmaba que su iniciativa le ahorraría a México hasta 20 mil millones de pesos por año.

Ésta, su primera iniciativa de reforma político-electoral, fue rechazada en diciembre de 2022 por el pleno de la Cámara de Diputados por el voto conjunto de PRI, PAN, PRD y MC.

En medio de un gran berrinche, esa misma noche del día del rechazo lanzó su entonces llamado “plan B” con nuevos requiebres a leyes secundarias en un intento por eludir a la Constitución.

Este intento buscó eliminar funciones y direcciones del INE, compactar áreas y procesos, eliminar la secretaría ejecutiva y las vocalías en las 32 Juntas Locales en una supuesta búsqueda de una disminución de 3 mil 500 millones de pesos.

Como esa iniciativa no requería de mayoría calificada constitucional, fue aprobada con el mayor desaseo legislativo por el voto oficialista de Morena, PVEM y PT en una noche en Diputados y en el Senado apenas una semana después.

Por no cumplir con el buen proceso legislativo la Suprema Corte la invalidó medio año después.

El 5 de febrero de 2024, AMLO la reenvió al Congreso junto a casi 20 iniciativas en su llamado “plan C”. La mayoría de esas iniciativas se aprobaron en cascada en septiembre del año pasado, antes de la salida formal de López Obrador, quien las promulgó al fin de su mandato. En ese paquete estaba la Judicial, que ya tocó procesar y promulgar a su sucesora.

La electoral quedó pendiente de ese bloque.

Hoy, la presidenta Sheinbaum la rescata e intenta pasarla ante la negativa de apoyarla de diputados y senadores del PT y Verde Ecologista.

En su reforma electoral reciclada, la mandataria insiste en recortar el financiamiento público a los partidos, hasta en un 25%; eliminar 32 senadores y 200 diputados plurinominales.

Y desaparecer el INE y los estatales.

Nada que no conozcamos de lo que nos intentó vender Andrés Manuel López Obrador.

