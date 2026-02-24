“Así lo viví”

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Despertar cerca de las siete de la mañana de un domingo con el traqueteo de la metralla es una de las experiencias más espantosas de mi vida, narra una mujer adulta que llegó a una de las cabañas del Country Club de Tapalpa, Jalisco, a pasar unos días.

La tranquilidad con que inició su sueño la noche del 21 de febrero, fue interrumpida por los disparos, gritos y aleteo de helicópteros que presagiaban algo jamás vivido.

Narra, con la inquietud e intranquilidad que le dejaron esas pocas horas del suceso que costó la vida de “El Mencho”, su cuerpo de seguridad y desencadenó uno de los peores domingos en el país, con saldo de más de 60 muertos, bloqueo de carreteras, incendio de vehículos, gasolinerías, tiendas y la zozobra de más de cien millones de habitantes adultos de México.

La narradora señala que el rumor era insistente sobre la presencia de Rubén Nemesio Oseguera en los alrededores de Tapalpa, uno de los pueblos mágicos de Jalisco, rodeado de montañas y lugar de descanso de familias acomodadas del estado y donde el ex gobernador Enrique Alfaro tiene una propiedad.

Esa versión sobre la presencia de “El Mencho” se confirmaba con un rancho cercano al Country Club, a poco menos de un kilómetro de distancia el citado club, del que todos sabían, menos, tal vez, las autoridades.

También se sabía que algunas cabañas de ese centro vacacional servían de puntos de vigilancia de su guardia y hasta en alguna de ellas pernoctó el señalado Oseguera.

Ese conocimiento daba cierta tranquilidad a quienes asistían al maravilloso pueblo de Tapalpa, por lo que nadie imaginaba lo que ocurriría la mañana del 22 de febrero.

Nuestra informante revela que el movimiento de “El Mencho” se dio de inmediato, con su círculo de seguridad, protegiendo al personaje, sacándolo del sitio en que se encontraba, mientras que el Ejército atacaba las viviendas que tenía en el mismo complejo. Fue horrible, dice, nos quedamos paralizados, no podíamos salir, ni siquiera asomarnos.

Más tarde nos enteramos del operativo y que Nemesio Oseguera había sido abatido y que estuvimos expuestos durante un largo tiempo a las balas de uno y otro lado.

Finalmente, el traqueteo de la metralla se apagó, las aspas del helicóptero dejaron de aletear y pudimos regresar a Guadalajara, todavía inmersos en la inquietud del momento vivido.

Durante el retorno, fuimos testigos del horror externo que dejó decenas de vehículos incendiados bloqueando las rutas de acceso, para sentir un alivio al llegar a casa, eso sí sanos y salvos, con una dura experiencia vivida.

Si algo debe reconocerse es la manera en que actuaron las fuerzas armadas en el operativo que dejó como saldo la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, aunque también provocó el deceso de más de 60 personas, incendio de comercios y vehículos, lo que fue motivado por la reacción de los grupos criminales al operativo que dejó al Cártel Jalisco Nueva Generación, sin cabeza, pero no desarticulado… Son muchas las voces que demandan, ahora sí, la detención de quienes protegían al CJNG. Se comenta que hay involucrados políticos de mediana importancia, autoridades locales y hasta infiltrados dentro de los cuerpos de seguridad.

Tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", son muchas las voces que demandan, ahora sí, la detención de quienes protegían al CJNG. Se comenta que hay involucrados políticos de mediana importancia, autoridades locales y hasta infiltrados dentro de los cuerpos de seguridad.

El abatimiento de "El Mencho" desencadenó uno de los peores domingos en el país, con saldo de más de 60 muertos, bloqueo de carreteras, incendio de vehículos, gasolinerías, tiendas y la zozobra de millones de mexicanos.