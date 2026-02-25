Aprueba Cabildo de Naucalpan presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 por casi 7 mil mdp

Incremento del 10.25 por ciento

Naucalpan, Méx.- El presupuesto histórico de ingresos y egresos definitivo para el Ejercicio Fiscal 2026 es por un monto total de $6,949,821.077 (Seis mil novecientos cuarenta y nueve millones, ochocientos veintiún mil setenta y siete pesos), propuesto por el gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, con un incremento del 10.25 por ciento con respecto al presupuesto del 2025, fue aprobado en Cabildo.

Los miembros del Cabildo aprobaron el presupuesto que permitirá que, el gobierno continúe impulsando el desarrollo económico, el fortalecimiento de la seguridad pública, además de renovar la infraestructura urbana con más obras públicas y de igual forma, la infraestructura hídrica y, el desarrollo social de las y los naucalpenses.

Este presupuesto histórico que se ejercerá en el segundo año del gobierno del alcalde Isaac Montoya priorizará a las comunidades más vulnerables, sin dejar de atender las necesidades de los fraccionamientos y los pueblos que conforman el municipio.

Los recursos que se ejercerán durante este 2026 también se destinarán a optimizar los servicios básicos, rehabilitar la infraestructura vial y brindar atención integral a mujeres, jóvenes, adultos mayores y grupos vulnerables. Asimismo, se priorizará el rescate de espacios públicos para fomentar la convivencia familiar.

Este paquete financiero garantiza que los recursos públicos se traduzcan en resultados tangibles y mejores oportunidades para la ciudadanía, como la inversión de mil millones de pesos en obra pública, que alcanzará nuevamente una cifra récord para salir del rezago en el que se mantenía al municipio y a su población.

La propuesta fue respaldada por síndicos y regidores, quienes coincidieron en que permitirá ejecutar diferentes obras para elevar la calidad de vida en el municipio, siguiendo con los avances que se mostraron durante el primer año de gobierno.