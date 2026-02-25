Ofrecen cientos de vacantes en Jornada del Empleo Ecatepec 2026

Llega más inversión al municipio

Ecatepec, Méx.- En 2025, Ecatepec captó 800 millones de pesos de inversión con la instalación de unas 75 empresas que generaron mil 786 empleos, informó Angélica Quijano Hernández, directora de Desarrollo Económico del gobierno municipal.

Durante la Jornada del Empleo realizada en el exterior del Palacio Municipal, que reunió a decenas de solicitantes, Quijano Hernández detalló que este año se asentarán grandes empresas en Ecatepec, como Coca-Cola (Femsa), que construye un centro de distribución que ofrecerá mil 100 empleos y Galletas Marián, con tres mil fuentes de trabajo.

Aseguró que la alcaldesa Azucena Cisneros Coss impulsa la actividad económica y “han llegado nuevas inversiones, con la confianza de que aquí en Ecatepec van a encontrar mano de obra calificada e incentivos fiscales, entre otras muchas cosas que les estamos brindando”.

Quijano Hernández detalló que el municipio tiene unas 92 mil unidades económicas, entre comercios y pequeñas y grandes empresas, lo que lo ubica entre los más importantes de la entidad en desarrollo económico.

Se realizó la Jornada del Empleo Ecatepec 2026, donde cinco importantes empresas ofrecen vacantes a habitantes de la localidad, además de que este año efectuarán ferias itinerantes para acercar las vacantes a las diferentes regiones del municipio.