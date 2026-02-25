Más sanciones por pirotecnia ilegal, plantea el senador Vargas del Villar

Presenta iniciativa de ley

Valle de México. – Con el fin de evitar más accidentes relacionados con la pirotecnia, el senador Enrique Vargas del Villar presentó una iniciativa de ley para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con la intención de establecer como agravante la venta y transportación de estos artefactos, especialmente, cuando se ponga en riesgo a terceros y se realice en zonas urbanas o exista reincidencia sobre esta actividad.

Explicó que a pesar de que la pirotecnia es considerada un arte y una actividad tradicional y cultural, su uso recreativo, venta, transporte y manejo sin permisos oficiales, representa un riesgo grave para la seguridad pública, la integridad física y el patrimonio de familias enteras.

“En México, se estima que existen alrededor de 40 mil negocios clandestinos dedicados a actividades pirotécnicas y solo dos mil operan con permisos vigentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Esta misma falta de un control estricto, contribuye a que estas prácticas sigan causando daños materiales y en las personas

Vargas del Villar detalló que la ley federal en la materia no prevé sanciones específicas con agravantes claras para quienes realicen la venta o transportación ilegal de pirotecnia que ponga en riesgo a terceros, a la niñez, adolescencia o se realice en zonas urbanas densas, pues actualmente estas conductas se sancionan solo de manera administrativa.

“La ausencia de una actualización normativa robusta ha dejado vacíos legales que favorecen la impunidad en la comercialización ilícita y en el transporte inadecuado de pirotecnia, lo que exige acción legislativa urgente desde el ámbito federal, estatal y municipal. Para Acción Nacional, la seguridad de las familias mexicanas, la protección de la vida humana y el fortalecimiento del Estado de derecho constituyen prioridades irrenunciables de la función legislativa”, apuntó.