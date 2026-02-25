Hay tranquilidad en Edomex, asegura Horacio Duarte

Toluca, Méx.- Tras los hechos violentos registrados en Jalisco el 22 de febrero, el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, informó que la instalación de la Mesa de Paz, encabezada por la gobernadora, permitió atender el tema de manera exitosa. “Mantuvimos la alerta para garantizar la paz y la tranquilidad de los negocios; el Estado de México está funcionando con normalidad”, declaró. No existe ninguna alerta en la entidad y que los incidentes reportados fueron atendidos en su totalidad, sin personas heridas ni pérdidas de vida, detalló. Asimismo, recordó que los 14 municipios donde se suspendieron clases regresaron a la normalidad, incluida la Universidad Autónoma del Estado de México.