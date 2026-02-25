Bandoleras encienden la Arena CDMX y alistan nuevo sencillo ​

Cinco estrellas con trayectoria en televisión, teatro y música

La sexy cover band celebró el 61 aniversario del sindicato de limpia y transportes, mientras cocina su siguiente lanzamiento

Por Arturo Arellano

Bandoleras integrado por Vanessa “La Vecina”, Gia Itzel, Magaly Chávez, Isabel Madow y Yari “La Potra”, arrancó el año subiendo por primera vez al escenario de la Arena Ciudad de México, donde participaron en la celebración por los 61 años del sindicato de la sección 1 de trabajadoras y trabajadores de limpia y transportes, de lo cual nos platicaron en entrevista para DIARIO IMAGEN.

“Sí, estuvimos festejando en la Arena Ciudad de México al sindicato de la sección 1 de trabajadoras y trabajadores de limpia y transportes, sus 61 años, y la verdad es que fue muy emotivo y fue la primera vez que nos presentamos como agrupación en ete recinto y pues realmente impresionante el público y la energía de estar en un escenario tan grande y creo que eso da pie a que iniciamos el año con el pie derecho”, compartió “La Vecina” durante la charla.

​

El proyecto Bandoleras cumplió su primer año de vida en septiembre pasado y el grupo asegura que la intención es que la historia sea de largo aliento. “Ya tenemos un año. El año pasado en septiembre cumplimos un año y queremos muchísimos años más”, dijo al hablar de la consolidación del concepto.​

“Si tu boquita fuera” y una sexy

cover band sin competencia

Actualmente, Bandoleras promueve el sencillo “Si tu boquita fuera”, un tema clásico que han decidido llevar a su propio terreno. “Cada tema, aunque sea un cover y se vuelve a cantar bien, va a llamar la atención, obviamente somos una agrupación y tenemos nuestro estilo, nuestra coreografía la hace única. Cada una tenemos participación en la canción, entonces todo el número en conjunto es muy bonito, así que, aunque ya la hayan escuchado, ahora está cantada por nosotros y queda muy padre, a nosotros nos encanta y a la gente también le gusta mucho”, explica Isabel Madow.

​

La agrupación se define abiertamente como una banda de covers con sello propio. “Somos en la mayoría de covers porque somos una sexy cover band, pero cada tema lleva arreglos completamente originales”, apuntan.

​

Un show tributo a

grandes de la música

En vivo, el espectáculo de Bandoleras tiene una duración aproximada de entre hora y media y dos horas, con un repertorio que rinde homenaje a figuras icónicas del regional mexicano y la cumbia. “El show de Bandoleras trae covers de Alicia Villarreal, de Selena; más que nada son arreglos nuevos, música nueva que se metió para hacerla más moderna, más juvenil, más fresca, y en realidad tratamos de hacer como un tributo a los grandes de la música”, señala “La Vecina”.

Su propuesta está pensada para distintos tipos de foros y públicos. “Además tenemos un show para teatros del pueblo, para empresas, para carnavales, para sindicatos; tenemos show con músicos en vivo, con pistas, entonces la verdad es que es bastante completo”, subraya sobre el alcance de su espectáculo.

​

Trayectorias previas

y un concepto versátil

Aunque Bandoleras es un proyecto relativamente reciente, sus integrantes llegan con experiencia acumulada en escenarios, televisión y otras agrupaciones. “En realidad todas hemos, por alguna u otra razón, estado en alguna agrupación o hecho alguna participación en la música, no es primera vez que estamos tocando el área musical. Yo estuve en una agrupación, Isabel ya ha sido solista, ha sacado disco, Magali ha tenido colaboraciones con la Sonora Dinamita, Yari ‘la Potra’ igual, también ella ha tenido su carrera como solista en el regional mexicano, Fabi también, entonces de una u otra forma todas hemos incursionado en la música”, detalla.

Esa mezcla de trayectorias y personalidades es, dicen, uno de los puntos fuertes de la banda. “Somos artistas bien completas y versátiles, que yo creo que es lo que le ha dado el punch a esta nueva agrupación, y pues que no traemos ahorita competencia, porque somos una sexy cover band de cinco mujeres con características físicas y con carrera completamente diferentes y con personalidades diferentes y, bueno, todas muy enfocadas y profesionales en lo que se debe”, afirmó.

​

Decisiones creativas

y trabajo de oficina

Las integrantes reconocen que gran parte del trabajo pesado en términos de planeación y estrategia recae en su oficina de representación. “Las decisiones realmente las toma nuestro representante, obviamente por algo se tiene una oficina de representación con un equipo bastante grande. Cuando tienen un tema nos juntan para que lo escuchemos, pero ese tipo de decisiones las eligen ellos; nosotros no nos metemos ni en vestuario ni en las canciones, eso es decisión del manager y siempre confiamos en su buen gusto”, comentan.

Aun así, aseguran que existe un espacio para opinar y afinar detalles una vez que la oficina hace el primer filtro. “El trabajo grueso lo hace la oficina: de tantos temas que hay, ellos hacen su selección, hacen todo el filtro y ya después nos hacen la presentación a nosotras: ‘oigan, estamos pensando en sacar este tema’. Lo escuchamos: sí nos gusta, no nos gusta. ‘Ah, no nos gusta’. ‘Bueno, tenemos también esta opción’. O sea, ya nos pasan un filtro nada más de A, B, C y ya entre todas opinamos y decidimos”, explican.

La imagen y el vestuario corren a cargo de un especialista. “Todo el vestuario también está a cargo de Alejandro Mata, que es el que se encarga absolutamente de toda la imagen de nosotras y cada presentación, cada entrevista, fotografía, tenemos un vestuario diferente”, añaden.

Streaming, sencillos

y la era post disco

Sobre la posibilidad de grabar un álbum completo, las Bandoleras admiten que el modelo ha cambiado con la era digital. “Es que ya no se usa eso, la verdad es que antes sí se usaba, a mí me pasó, yo sí saqué un disco con 11 temas inéditos y estabas un año en promoción y era muy difícil. Ahora no es apostarles a 11 temas a ver si les gustan todos a la gente o le gusta uno, le gustan tres. Entonces por eso se va sacando sencillo por sencillo”, reflexiona Isabel Madow.​

Hoy su estrategia pasa por los sencillos y las plataformas. “Tenemos nuestro EP de Bandoleras en Spotify donde lo pueden escuchar. Antes ganaban por discos, ahora los discos no se venden y ahora se gana digitalmente; Spotify es una plataforma para escuchar, entonces hay que irse adaptando a las fórmulas que van cambiando”, subrayan.​

Nuevos lanzamientos,

sueños y fechas confirmadas

Mientras “Si tu boquita fuera” sigue sonando, la banda ya cocina su siguiente paso en estudio. “Ahorita estamos con el sencillo ‘Si tu boquita fuera’, pero ya está en el horno el tercer sencillo, cocinándose”, adelantan. También viene un cuarto lanzamiento del que aún no quieren revelar detalles: “Es una sorpresa para todos ustedes. Aguántenme tantito que les va a encantar. Ya en un par de semanas yo creo que ya está para anunciarlo”, dicen.​

En cuanto a metas a futuro, las integrantes sueñan con recintos de mayor capacidad y expansión internacional. “El Estadio Azteca, Estados Unidos, el Palacio de los Deportes… todo se puede”, comparten entre risas al hablar de los escenarios donde les gustaría presentarse.​

La banda también adelanta algunas de sus próximas fechas. “Tenemos el 6 de marzo en el Estado de México, en Tecámac; el 2 de mayo en Campeche, y el 10 de mayo vamos a estar en Veracruz, en Carlos A. Carrillo. Nuestra red social principal es Bandoleras Show, ahí estamos subiendo todo de dónde vamos a andar, de dónde estuvimos; tenemos una producción muy padre que está grabando con drones y se ve todo lo que hacemos para que vean nuestro show y nos sigan en nuestras redes personales o en la del grupo”, concluyó Madow.

