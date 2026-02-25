El CJNG tejió una compleja estructura financiera en la última década

Lejos, su debilitamiento

Se convirtió en fenómeno transnacional que involucra mercados globales, flujos financieros ilícitos y corrupción

Pese al gran paso del gobierno federal en la lucha contra la delincuencia organizada con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el debilitamiento de este grupo está muy lejos de concretarse ante su expansión en la última década.

El CJNG, bajo el mando de “El Mencho”, logró presencia en gran parte del territorio mexicano y extendió operaciones hacia Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa y Asia, con un papel estratégico en el tráfico de drogas sintéticas, cocaína, base de su modelo de negocios.

Más allá de la violencia que lo ha colocado en el centro de la agenda de seguridad en México por la caída de su principal líder, la fortaleza del CJNG radica en una compleja estructura económica que mueve miles de millones de dólares anualmente a través de múltiples actividades ilícitas.

Aunque las finanzas del narcotráfico son opacas, informes de agencias gubernamentales, organismos internacionales y centros académicos permiten dimensionar el tamaño del aparato económico del CJNG, cuya expansión ha reconfigurado el mapa del crimen organizado en América Latina.

Estimaciones de agencias estadounidenses y estudios académicos sitúan el número de integrantes del CJNG entre 15 y 30 mil personas, considerando tanto miembros operativos como redes de apoyo. Fuentes del gobierno mexicano creen que la cifra podría triplicarse.

Investigaciones recientes han señalado que los cárteles de la droga se han convertido en uno de los mayores empleadores informales en México, superando incluso a grandes corporaciones del sector formal.

Drogas: la principal fuente de ingresos

Analistas internacionales estiman que el narcotráfico mexicano genera entre 5 y 40 mil millones de dólares al año, y que el CJNG controla una parte significativa de ese mercado.

Particularmente, el fentanilo y otras drogas sintéticas han incrementado la rentabilidad del grupo, debido a sus bajos costos de producción y alta demanda en Estados Unidos y otros mercados.

Las ganancias por tonelada pueden multiplicarse exponencialmente en mercados asiáticos y europeos, donde los precios alcanzan hasta 35 veces su valor inicial.

Diversificación criminal: del huachicol al fraude

En los últimos años, el CJNG ha diversificado sus actividades para reducir riesgos y maximizar ingresos. Entre los negocios ilícitos más lucrativos se encuentran el robo y contrabando de combustible (huachicol), con redes que generan cientos de millones de dólares anuales.

El tráfico de mercurio para minería ilegal, con estimaciones que superan los 8 mil millones de dólares entre 2019 y 2025, es otra fuente de grandes ingresos.

Apenas la semana pasada la OFAC y el FBI dieron a conocer una red de fraudes financieros desde un resort en Puerto Vallarta y esa zona de la bahía, con esquemas de tiempos compartidos dirigidos a víctimas en Estados Unidos, con pérdidas calculadas en alrededor de 300 millones de dólares.

Además, informes de inteligencia financiera han documentado redes de lavado de dinero en sectores como bienes raíces, turismo, comercio y empresas fachada, lo que permite al grupo criminal infiltrar la economía legal.

Impacto económico y social

Más allá de las cifras, el impacto del CJNG se traduce en violencia, desplazamiento de comunidades y debilitamiento institucional. Estudios académicos han estimado que la violencia relacionada con cárteles cobra en promedio más de un centenar de vidas por semana en México, reflejando el costo humano de la economía criminal.

La expansión del CJNG también ha sido acompañada de una estrategia empresarial: diversificación de mercados, innovación logística y penetración de cadenas globales de suministro, lo que ha llevado a algunos analistas a comparar su estructura con la de corporaciones multinacionales.

Un desafío global

El poder económico del CJNG no es únicamente un problema de seguridad pública en México, sino un fenómeno transnacional que involucra mercados globales, flujos financieros ilícitos y corrupción institucional.

Combatirlo implica no solo acciones policiales y militares, sino también estrategias financieras, cooperación internacional y fortalecimiento del Estado de derecho.

Mientras las ganancias multimillonarias continúen alimentando su expansión, el CJNG seguirá siendo uno de los actores más influyentes del crimen organizado global.

Quienes piensen que con la ejecución de ‘El Mencho’ esta empresa criminal está acabada están muy equivocados. Se tardará años en su debilitamiento, pero este domingo se dio el primer gran paso que la administración de la 4T se negó a dar en los primeros seis años de su llegada al poder bajo el apapacho de Andrés Manuel López Obrador.