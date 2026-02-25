EL CCC CHAPULTEPEC ABRE SU PRIMERA CONVOCATORIA ACADÉMICA DE 2026

Para el periodo marzo-julio 2026, el Centro de Capacitación Cinematográfica, institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, ofrece siete cursos y dos diplomados en distintas áreas de la cinematografía

La convocatoria está dirigida a personas interesadas en fortalecer sus conocimientos técnicos y creativos en un contexto académico profesional

El registro inicia el 2 de marzo de 2026 a las 10 h

El Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, abre la primera convocatoria del año del CCC Chapultepec para ingresar a los diplomados, cursos y talleres en cinematografía, que dan inicio en el mes de marzo.

Como un espacio público de formación artística y profesional, el CCC Chapultepec se consolida por su modelo académico que integra artes, ciencias y oficios del cine al promover el acceso a la educación cinematográfica en un entorno colaborativo y especializado.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó que la apertura de la convocatoria “consolida el ecosistema cinematográfico que impulsamos desde la Secretaría de Cultura: una política integral que articula formación, producción y exhibición. El CCC Chapultepec amplía el acceso a una enseñanza pública especializada y fortalece la profesionalización del sector audiovisual para que más talento mexicano encuentre condiciones reales de desarrollo”.

La convocatoria está dirigida a personas interesadas en fortalecer sus conocimientos técnicos y creativos en un contexto académico profesional. Los programas combinan teoría y práctica al impulsar el trabajo en equipo y el desarrollo de proyectos cinematográficos y audiovisuales con rigor y compromiso.

Para el periodo marzo-julio 2026, el CCC ofrecerá siete cursos y dos diplomados en distintas áreas de la cinematografía. En nivel iniciación se impartirán los cursos de Lenguaje Cinematográfico, Asistencia de Producción, Introducción a la Iluminación y Asistencia de Cámara; en nivel intermedio, los cursos de Continuidad y Script, Lenguaje Cinematográfico-Intermedio y Fundamentos del Diseño Sonoro. Asimismo, se ofrecerá el Diplomado en Gradación de Color en dos niveles: iniciación a intermedio e intermedio a avanzado.

Proceso de registro

El registro en línea a los cursos, talleres y diplomados comenzará el 2 de marzo de 2026 a partir de las 10 h y permanecerá abierto hasta agotar los espacios disponibles.

Las personas que completen de forma correcta el formulario recibirán la confirmación de selección por correo electrónico el 4 de marzo con instrucciones para formalizar su inscripción. Las clases comenzarán entre el 17 y 23 de marzo, según cada programa.

El CCC Chapultepec se encuentra en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, el acceso a las instalaciones es a través del Cablebús, estación Cineteca Nacional / Bodega de Arte o en automóvil por Av. Vasco de Quiroga en Santa Fe.