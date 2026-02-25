Francisco Céspedes, “Coque” Muñiz y Carlos Cuevas son “Despechados”

Este 26 de febrero a las 20:30 horas

Un show de bolero y bohemia que celebra el amor, el desamor y la nostalgia ​

Por Arturo Arellano

Francisco Céspedes, Jorge “Coque” Muñiz y Carlos Cuevas alistan su espectáculo “Despechados”, un show de bolero y bohemia que celebra el amor, el desamor y la nostalgia en una sola noche. El trío de boleristas arrancará la gira con una velada romántica y humorística, el jueves 26 de febrero a las 20:30 horas en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, con un formato íntimo de trío y grandes clásicos del repertorio latinoamericano.

“Será una noche bella, llena de recuerdos, de buena música, de grandes compositores y buenas voces; con Pancho y Coque, ¿cómo no va a ser lindo?”, adelanta Carlos Cuevas al platicar en entrevista para DIARIO IMAGEN, adelantando que será una velada que promete hacer cantar, reír y quizá soltar una que otra lágrima.

Aunque el eje del show es el despecho, Cuevas subraya que no se trata de agraviar a nadie: “Serán canciones de despecho, pero sobre todo no agraviando a la mujer, sino el despecho de los hombres que tenemos ganas de llorar cuando nos batean; es cuando hay que llorar un poco y recordarlas con canciones bonitas”, explica.

Un show armado en bohemia

La química entre los tres intérpretes hizo que el armado del concierto fuera casi natural. “Tenemos la fortuna de ponernos de acuerdo muy rápido, hemos trabajado varias veces juntos y no es difícil construir el show”, cuenta el bolerista. Cada uno eligió sus temas, hicieron una lista en conjunto y decidieron que lo más importante era compartir casi todo el tiempo el escenario.

“Lo haremos juntos todo, así que será algo muy padre”, dice. “Cantaremos en trío o a dueto, como vaya saliendo, y también cada quien tendrá su momento para interpretar dos o tres de sus canciones éxito”. El resultado, adelanta, será una especie de tertulia musical en la que el público sentirá que se metió a una bohemia entre amigos.

Bolero, humor y anécdotas

Lejos de un concierto rígido, “Despechados” tendrá el sello bohemio que caracteriza a Cuevas y compañía. “Así va a ser: vamos a cantar y a charlar, en un formato un poco bohemio; serán anécdotas, meter comicidad, para que la gente esté feliz”, afirma.

En ese tono relajado, las historias detrás de las canciones se mezclarán con la picardía y el sentido del humor de los tres artistas. Entre chascarrillos y recuerdos, el público podrá asomarse a la trastienda de temas que forman parte de la memoria sentimental de varias generaciones.

El regreso al trío y

los boleros heredados

Para esta noche, Carlos Cuevas decidió rendir homenaje al sonido tradicional del bolero. “Elegí dos temas muy buenos cubanos y, sobre todo, cantar con base de trío: requinto y guitarra, acompañarlo así para que podamos disfrutar de lo que hicieron Los Panchos, Los Dandys…”, detalla. En el repertorio aparecerán joyas como “Gema” y “Tres regalos”, “temas de trío que van a gustar mucho”, asegura.

Cuevas está convencido de que ese repertorio conecta también con el público joven. “No es porque los jóvenes busquen escucharlo, pero es que en sus casas lo oyeron con sus padres, sus abuelos, en el carro o en la sobremesa, en las fiestas; entonces se enganchan”, explica. “Cada que salgo a cantar al interior de la República, los chavos mismos se me acercan y me hacen ver que cada vez que hago un tema ellos lo conocen como si hubieran vivido en esa época, pero el asunto es que son temas que heredaron de sus padres”.

El intérprete celebra que nuevas generaciones se acerquen al género y lo hagan suyo. “A los jóvenes hay que apoyarlos, si quieren ir por esta línea del bolero, de la buena música y las buenas letras; eso es importante para nosotros”, apunta. Para él, la clave está en que aprendan buenos temas y se animen a competir incluso con lo que está de moda.

“Es muy bonito que haya nuevos boleristas porque hablan de cosas contemporáneas. Natalia Lafourcade o la misma Mon Laferte que hizo un bolero muy padre… todas esas cosas son bonitas para nosotros; me siento bien y honrado de que gente joven se interese” aseveró.

Manzanero, Juan Gabriel

y el despecho bien escrito

El cancionero de la noche será amplio y cuidadosamente escogido. “Tenemos muchos temas ensayados de Manzanero, de Juan Gabriel, de José Alfredo Jiménez, de Álvaro Carrillo, para poder cantar los tres juntos”, adelanta Cuevas. Entre esas piezas aparecen verdaderos himnos del despecho, pero siempre con altura poética.

Hay canciones “muy bellas de despecho”, comenta, y recuerda una en particular: “La de ‘Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos…’, de Pedro Junco, un compositor cubano que estaba enfermo y le escribió ese tema a su esposa. No era falta de cariño, estaba enfermo de tuberculosis. Y así hay muchas”, relata. Para el bolerista, esas historias demuestran que el desamor puede cantarse desde la ternura y no desde el rencor.

Nuevos proyectos:

“Bohemia de locura”

Además de “Despechados”, Carlos Cuevas afina un proyecto propio en formato digital. El 5 de marzo estrenará el primer capítulo de “Bohemia de locura”, programa que se transmitirá por YouTube todos los jueves. “Es un programa musical pero también de invitados”, explica entusiasmado, adelantando que será un show en complicidad con “Coque” Muñiz.

Ahí alternará con cantantes, compositores, periodistas, deportistas y, si se puede, hasta políticos. La idea es llevar la bohemia a la pantalla, con serenatas, charlas y duetos inesperados, manteniendo vivo el espíritu del café cantante, pero ahora al alcance de cualquier pantalla y de nuevas audiencias.