Mujeres reconocen Senderos Mexiquenses “Caminemos Seguras”

Toluca, Estado de México.- A través de la estrategia Senderos Mexiquenses “Caminemos Seguras”, el Gobierno del Estado de México transforma de manera tangible la vida cotidiana de mujeres en distintos municipios, con la rehabilitación integral de avenidas y calles que permite la recuperación de espacios públicos.

Esta iniciativa se realiza en los once municipios con Alerta de Violencia de Género y contempla pavimentación, construcción de guarniciones, instalación de luminarias y colocación de cámaras con botones de pánico.

María Esther Rodríguez Hernández, Secretaria de las Mujeres, resaltó que cuando una calle está bien pavimentada, iluminada y cuidada, cambia la dinámica social: las familias vuelven a salir; las niñas, jóvenes y mujeres caminan con mayor tranquilidad; la comunidad se fortalece, y se refuerza una infraestructura con perspectiva de género, el liderazgo femenino y el tejido social. Esta acción se suma al objetivo de hacer de “2026, El Año de las Obras en EdoMéx”.

En Toluca, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla de Baz, mujeres mexiquenses comparten cómo Senderos Mexiquenses “Caminemos Seguras”, iniciativa impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, impactó de manera positiva en su seguridad y en su identidad comunitaria.

“La verdad nos ayudó mucho, porque anteriormente estaba muy oscuro, ahorita ya hay luz, ya podemos caminar un poco más seguras de lo que anteriormente se podía”, dijo María del Consuelo Patricio, vecina de San José Otzacatipan en Toluca.

En el caso de Cuautitlán Izcalli, la artista plástica, Adriana Vázquez, subrayó que los murales realizados fortalecen la identidad comunitaria. “Es una de las mejores acciones, porque abarca varias herramientas que se pueden hacer para una recuperación de espacios y da pauta a que la comunidad tenga una identidad propia y se sienta más segura”, indicó.

María Salome Aguilar Guerrero, habitante del municipio de Tlalnepantla, compartió que entre los cambios también se encuentra la salud emocional, ya que a través de las Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ) se busca la prevención de la violencia y se comparte cómo actuar ante una emergencia; por ejemplo, ahora ya saben utilizar los botones de pánico y tienen contacto directo con las autoridades. “Realmente son acciones muy acertadas que nos permiten acercar a las mujeres que se encuentran en situación de riesgo”, agregó.