FIFA tiene “confianza total en México” para la realización del Mundial

Clima de violencia genera inquietud en el extranjero

“Estamos convencidos que todo va a pasar de la mejor manera posible”, afirmó Gianni Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, descartó cualquier temor por la organización del Mundial 2026 en México, luego del brote de violencia en varios estados por el abatimiento del capo Nemesio Oseguera Cervantes, que despertó inquietud en el extranjero, donde se preguntaron si el país podrá garantizar la seguridad durante la competencia futbolística internacional.

A pesar de las imágenes de vehículos incendiados, comercios cerrados, bloqueos de carreteras y un clima de terror que paralizaron buena parte del país el pasado domingo, tras la muerte del capo, el patrón del futbol dio un parte de tranquilidad a menos de cuatro meses del inicio del Mundial, que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá.

Gianni Infantino afirmó en la ciudad colombiana de Barranquilla que tiene “confianza total en México” para la realización de la Copa de Futbol de este año, que tiene partidos programados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“Estamos analizando y monitoreando la situación en México en estos días, en estos momentos, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta Claudia Sheinbaum, en las autoridades, y estamos convencidos que todo va a pasar de la mejor manera posible”, afirmó Infantino.

“Tenemos unos partidos en un mes en México, los repechajes, y también se va a inaugurar el nuevo estadio Azteca. México es un gran país de fútbol. Como en cada país del mundo pasan cosas, no vivimos en la luna ni en otro planeta, pasan cosas, por eso tenemos Estados, policías, autoridades, que van a asegurar el orden y la seguridad”, expresó Infantino.

“De mi parte, de parte de la FIFA, confianza absoluta en la presidenta Sheinbaum, estamos en contacto regular con la Presidencia y las autoridades y seguimos, de todas maneras, la situación. La Copa de Futbol va a ser una fiesta increíble”, agregó.

Sheinbaum Pardo ya había descartado más temprano riesgos para los aficionados que visiten Guadalajara, una de las tres sedes mundialistas en México y ofreció «todas las garantías» para que la metrópoli tapatía reciba los cuatro partidos programados en su territorio en junio próximo.

Optimismo del gobernador de Jalisco

Por su parte, Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, cuya capital es Guadalajara, calificó de «completamente falso» que la ciudad pueda perder partidos de la Copa del Mundo, la primera que tendrá 48 equipos.

Aseguró que hubo un encuentro con las oficinas de la FIFA en México y el organismo rector del futbol en el mundo dijo no tiene ninguna intención de quitar la sede a México, que organizará cinco partidos en el Estadio Azteca, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.

«No hay absolutamente ningún riesgo de perder ninguna de las tres sedes» en México, añadió.

La selección mexicana jugó este miércoles un partido amistoso contra Islandia en el estadio La Corregidora, estado de Querétaro, donde el domingo se suspendió un encuentro del campeonato de primera división debido a la violencia.

Igualmente, en marzo se celebrará en México el Torneo clasificatorio para la Copa de Futbol de 2026, que dará dos cupos a la competencia, y será inaugurado el remodelado estadio Azteca, donde se disputará el partido inaugural del torneo el próximo 11 de junio.

Amistoso contra Portugal sí se jugará

El partido amistoso entre México y Portugal rumbo a la Copa del Mundo 2026 sigue en pie y se jugará como estaba pactado, pese a las dudas del combinado europeo por la violencia que se vive en el país desde el fin de semana.

La Federación Portuguesa de Futbol expresó que evaluarían la situación para determinar si era seguro realizar el viaje, pero horas después la FMF informó que el partido no será cancelado.

“Hasta el momento, la fecha y el lugar del encuentro se mantienen sin cambios. La Federación Mexicana de Futbol y la Federación Portuguesa de Futbol aclaran que es deseo mutuo que el partido de preparación para el Mundial 2026 se celebre en México el 28 de marzo”, se informó en un comunicado.

Se contempla que, en este partido, que entra en la ventana de fecha FIFA, cuente con la presencia de las figuras de ambos equipos, incluyendo a Cristiano Ronaldo.

Ambas selecciones utilizarán el juego de preparación para afinar detalles de cara a la Copa del Mundo, por lo que, en ese duelo, se verían alineaciones cercanas a lo que Javier Aguirre y Roberto Martínez podrían presentar en junio.

Las dudas sobre la realización del duelo surgieron debido a que, la Federación Portuguesa de Futbol aseguró que estaba evaluando la situación en México.

«La seguridad de los jugadores, el equipo técnico, el personal y los aficionados es la prioridad absoluta, y ese es el criterio que guía todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido», dijo la FPF en un comunicado previo.