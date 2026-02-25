Clausura de los Cursos de Especialización del ISSSTE; egresan 2 mil 113 médicos

Cambios en el sector salud

Martí Batres los invita a seguir en la Institución para continuar su desarrollo profesional

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, encabezó la Ceremonia de Clausura de los Cursos de Especialización del organismo, en la que se graduaron 2 mil 113 médicas y médicos, a quienes invitó a integrarse al Instituto para continuar su desarrollo profesional y servir a la derechohabiencia con vocación y humanismo.

“Quiero pedirles que se queden a trabajar en el ISSSTE porque los necesitamos, necesitamos especialistas que atiendan a la población en distintos lugares del país, necesitamos especialistas que atiendan los reclamos de nuestros trabajadores en activo, pensionados y jubilados que conforman nuestra derechohabiencia. (…) Es una invitación empática, sentida y además formal a trabajar en esta noble y gran institución pública. Nos va a dar mucho gusto seguirlos viendo en el ISSSTE, ahora como nuestras médicas y nuestros médicos especialistas”, destacó.

En compañía del cuerpo directivo del ISSSTE, Martí Batres subrayó que la invitación se enmarca en un contexto de transformación del Instituto, en sintonía con los ejes prioritarios de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el que se han impulsado iniciativas como el programa La Clínica es Nuestra; la renivelación laboral de más de 26 mil enfermeras y enfermeros; la construcción, ampliación y reforzamiento de unidades médicas en todo el país; la Estrategia de Trato Digno, la incorporación de alta tecnología como los seis robots Da Vinci, entre otras.

“Estamos disfrutando muchos cambios en el sector salud y particularmente en el ISSSTE que, como hemos escuchado hoy por la mañana de la Presidenta, es la institución pública de salud que más requiere de transformarse. Por eso impulsamos iniciativas constantemente, a lo largo de este primer año que hemos estado aquí al frente de este Instituto”, enfatizó.

Remarcó que el ISSSTE ofrece a los recién egresados 900 plazas de especialistas a fin de respaldar su ejercicio profesional y fortalecer la plantilla de este sector para satisfacer las necesidades de la derechohabiencia.

Por su parte, el director médico del ISSSTE, Gustavo Reyes Terán, detalló que los 2 mil 113 especialistas graduados se formaron en 22 cursos de entrada directa, 34 de entrada indirecta y 40 de alta especialidad en áreas como medicina interna, pediatría, cirugía general, neurocirugía, cardiología, endocrinología y oncología, lo que demuestra la capacidad formativa del Instituto.

“Esto representa de manera tangible no solo el logro académico individual, sino también el fortalecimiento de una institución con la responsabilidad de atender aproximadamente al 10 por ciento de la población nacional. (…) La formación de especialistas es una inversión estratégica del gasto público en ciencia, educación médica e infraestructura hospitalaria”, señaló.

En su intervención, la profesora titular del curso de especialización en Dermatología en el Hospital Regional (HR) «Lic. Adolfo López Mateos», Esther Guadalupe Guevara Sanginés, destacó que el esfuerzo de cada uno de las y los médicos egresados de los Cursos de Especialización impactará de manera positiva en la vida de los pacientes, sus familiares y toda la sociedad, por lo que los llamó a dar siempre lo mejor de sí mismos.

“La noble labor que desempeñan y desempeñarán ayudará a mantener la salud del individuo, de la familia y de la sociedad. (…) Cada tarea iniciada y lograda, un diagnóstico, un tratamiento adecuado y la recuperación de un paciente les dará la fortaleza de continuar con el siguiente y el siguiente y los animará a seguir con la gran labor médica”, subrayó.

Finalmente, la representante de especialistas egresados, Marichell Alexandra Gómez Aguilar, reconoció que el ISSSTE fue sede de experiencias y aprendizajes importantes para su formación y la de sus colegas, por lo que agradeció a las autoridades del Instituto la oportunidad de vivirlo.