Ya van más de 9.3 millones de líneas de celulares vinculadas a la CURP, hasta esta semana

Hay más de 158 millones en el país

Cumplimiento de la disposición oficial para evitar extorsiones y otros delitos

Más de 9 millones 311 mil líneas de celular fueron vinculadas a la identificación oficial y a la Clave Única de Registro de Población (CURP) de quien las utiliza, en cumplimiento de la disposición oficial para evitar extorsiones y otros delitos mediante el uso de teléfonos móviles, del 9 de enero al 23 de febrero pasado, informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Este segundo corte muestra un incremento de 5 millones 922 mil 811 registros respecto al periodo inicial, que comenzó el 9 de enero. Entre esa fecha y el 21 de enero, 3 millones 388 mil 796 líneas de celular habían cumplido el proceso.

Hasta ahora el avance se concentra en personas físicas, pues se prevé que las operadoras acudan a las empresas a registrar sus números.

La CRT precisó que en el país hay más de 158 millones de líneas activas, de las cuales 85 por ciento son anónimas por ser de prepago y sólo 15 por ciento están asociadas con una persona, ya que fueron contratadas en la modalidad de pospago y están asociadas a tarjetas bancarias.

En 2024 se denunciaron 7.4 millones de extorsiones, de las cuales aproximadamente 90 por ciento fueron telefónicas. Esta fue la principal razón para obligar a Telcel, Movistar, ATT y Altán Redes a conformar los registros.

Cada empresa telefónica integrará sus registros por separado y no habrá un registro nacional centralizado, como se intentó en 2009 con el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), que estaba a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut, de 2021), responsabilidad del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Cada mes, 300 mil nuevas líneas de prepago

Los usuarios de líneas de prepago pueden realizar el registro en las sucursales de su proveedor de telefonía móvil o vía remota. En esa segunda modalidad se requerirá una prueba de vida (autorretrato) a fin de verificar la identidad de los usuarios y validar la identificación oficial que proporcionen.

Según la CRT, las compañías que emplean los operadores de telefonía para validar la identidad de los clientes son las mismas que contratan los bancos.

Ernesto Piedras, director general de la consultora The Competitive Intelligence Unit, comentó que el segmento de prepago en México, crece en 300 mil líneas al mes, que se otorgan previa vinculación.

Usuarios podrían quedarse sin servicio

Compañía telefónicas advirtieron que quienes no cumplan con el registro podrían quedar limitados únicamente a llamadas de emergencia y servicios de atención ciudadana. Esto significaría perder acceso a servicios básicos como banca móvil, aplicaciones de transporte y comunicación diaria.

Según datos publicados por Expansión, al cierre de 2025 México contaba con casi 160 millones de líneas activas. Para cumplir la meta en tiempo récord, las compañías tendrían que registrar cerca de un millón de líneas diarias;sin embargo, el ritmo actual es de apenas 166 mil por día, lo que implicaría más de dos años para completar el proceso.

Costos millonarios para las operadoras

La fecha límite se mantiene firme pese a las solicitudes de prórroga. De acuerdo con El Economista, el impacto directo para las empresas sería de aproximadamente 220.70 millones de dólares. En apenas 30 días, operadores como Movistar tuvieron que reforzar plataformas digitales, sistemas de ciberseguridad y capacitar personal en Centros de Atención a Clientes.