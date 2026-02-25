Gobierno federal dispone de 4 mil mdp para financiar a empresas de tecnología e IA

Dan tracción al Plan México

La Inteligencia Artificial (IA) representa una oportunidad emprendedora sin precedentes para impulsar la transformación digital en los modelos de negocio, convirtiéndose en un pilar fundamental para la competitividad empresarial en la era digital, por lo que la banca de desarrollo mexicana levantó formalmente la cortina de Impulsora de Innovación.

Este mecanismo articula política industrial y financiamiento especializado para identificar, estructurar y escalar proyectos estratégicos con alto impacto económico y tecnológico, alineados con las prioridades nacionales de desarrollo.

En el evento participaron los secretarios de Hacienda, Édgar Amador, y de Economía, Marcelo Ebrard, así como la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez.

El programa contará con dos líneas de acción principales. En primer lugar, impulsará proyectos ciudadanos en los sectores de innovación tecnológica e inteligencia artificial mediante esquemas de coinversión de capital. Se priorizará a empresas pertenecientes a sectores estratégicos con alto potencial de crecimiento, impacto socioeconómico y sólidas perspectivas de éxito.

Para este esquema, Nafin y Bancomext movilizarán inversiones por hasta 800 millones de pesos en tanto la Secretaría de Economía lo hará por otros 800 millones. Por otra parte, se definirán líneas de financiamiento óptimas para proyectos estratégicos de innovación propuestos por entidades públicas.

Además, canalizarán recursos hacia proyectos innovadores capaces de detonar nuevas capacidades productivas, generar empleos de calidad y posicionar a México en segmentos tecnológicos de frontera.

El director general de Nafin y Bancomext, Roberto Lazzeri, señaló que, como la banca del Plan México, ambas instituciones contribuirán con instrumentos de crédito, garantías y acompañamiento financiero especializado para impulsar la maduración y el escalamiento de proyectos, promover su integración en cadenas de valor estratégicas y fortalecer su inserción en mercados internacionales, con el objetivo de consolidar un ecosistema sólido de innovación que articule inversión pública, capital privado, talento y desarrollo científico.

Este programa, aseveró, parte de una convicción clara de la banca de desarrollo: el talento, la innovación y la capacidad de emprender no se pueden decretar, se encuentran en la ciudadanía y emergen de quienes identifican problemas y se atreven a construir soluciones.

Afirmó que, cuando esas ideas se organizan, se formalizan y sobretodo se fomentan mediante la política pública, se convierten en empresas, se transforman en mejoras reales de la inversión y el desarrollo económico y social.

Por su parte, la directora del Fondo de Fondos, Liliana Reyes, aseveró que esta instancia financiera tendrá un papel catalizador al movilizar inversiones estratégicas mediante esquemas de coinversión que potencien el capital público y detonen mayores flujos de financiamiento hacia empresas y proyectos tecnológicos nacionales.

Destacó que el Fondo amplía el acceso para capital de innovación y sienta las bases para elevar la competitividad y consolidar nuestro posicionamiento en la economía global, además que contribuirá a la generación de más de 700 mil empleos formales en los próximos cinco años.

Sostuvo que la industria de capital privado es fundamental para el crecimiento de las empresas y hoy, gracias al compromiso estratégico de Nafin y Bancomext, con una capitalización de 4 mil millones de pesos estamos viviendo el relanzamiento del Fondo de Fondos, una oportunidad histórica para fortalecer el financiamiento de proyectos y empresas de alto valor agregado.

Con esta presentación, se consolida un modelo de desarrollo orientado a la innovación, que combina financiamiento, coordinación interinstitucional y visión estratégica para fortalecer la competitividad, reducir dependencias tecnológicas y construir una economía más dinámica, resiliente y sustentable.