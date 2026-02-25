Anuncia Clara Brugada la ampliación del periodo de consulta del Plan General de Desarrollo

Inauguración del Foro Capital y Metrópoli

En 3 meses se han recabado más de 200 mil propuestas y se han realizado 650 actividades participativas así como 40 mil consultas domiciliarias

Durante la inauguración del Foro Capital y Metrópoli, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que el plazo para participar en la Consulta Pública del Plan General de Desarrollo (PGD) 2025–2045 se extenderá hasta el 10 de abril, con el fin de garantizar que más capitalinas y capitalinos compartan propuestas para orientar este plan a un horizonte de 20 años.

“Queremos una ciudad más justa, habitable, segura, feminista y con derechos para todas, todos y todes. Entonces hay que prorrogar los plazos para que la población pueda participar sin límites; que no sea el tiempo un impedimento para tener más propuestas. Tenemos que ir construyendo consensos”, declaró al participar en dicho Foro organizado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, en donde también dejó en claro que “hay una gran efervescencia” en la ciudad para participar en el diseño del PGD.

Desde la sede de esta última institución, la titular del Ejecutivo local destacó que la capital es la única entidad del país con un sistema de planeación basado en la consulta ciudadana para la construcción de la ciudad, mediante el trabajo del IPDP, que es un organismo público descentralizado de esta ciudad.

“Venimos de un proceso de planeación comunitaria, de soñar la ciudad y luchar por ella. Este gobierno es producto de esas luchas y esfuerzos de la población, de construir una ciudad que parte de la visión de abajo, de cómo vive la gente y cómo queremos que sea”, expresó.

Asimismo, señaló que el IPDP surgió de la Constitución de la Ciudad de México, al establecer la necesidad de contar con un organismo que guíe el desarrollo de la capital mediante consultas sobre el presente y el futuro de la ciudad. También reconoció el proceso de planeación comunitaria en San Miguel Teotongo, Iztapalapa, como un referente de defensa del territorio para uso común.

La mandataria capitalina subrayó que, durante tres meses de ejercicios participativos, se han recopilado más de 200 mil propuestas mediante foros, talleres, encuestas, consultas, espacios digitales y debates en los que participaron diversos sectores sociales interesados en orientar el desarrollo de la capital hacia 2045. Es de reconocer –dijo– la gran capacidad participativa de los habitantes de esta capital.

Detalló que se han realizado 650 actividades y encuentros, además de consultas casa por casa, con las que se obtuvieron 40 mil cédulas domiciliarias; se recibieron también 12 mil 500 propuestas a través de la plataforma digital Plaza Pública y se llevaron a cabo 68 asambleas en pueblos originarios. “Eso es lo que queremos: nunca más una ciudad sin la voz de los pueblos originarios, sin el poder colectivo de los pueblos milenarios que tenemos en la ciudad”, aseguró.

Indicó que, gracias al trabajo coordinado con Educación Federal, se aplicaron 120 mil encuestas a niñas y niños en 500 escuelas, y añadió: “Incluso con UNICEF se está celebrando una consulta electrónica dirigida específicamente a los jóvenes”.

Brugada Molina informó que en el proceso han participado organizaciones sociales y civiles, instituciones académicas, cámaras empresariales, representaciones sindicales, expertos, núcleos agrarios y organizaciones de mujeres, entre otros sectores, principalmente en los ejes: Ciudad Productora de Salud; Ciudad del Bienestar y los Cuidados; Ciudad Habitable y con Equilibrio Ecológico; Ciudad Pluricultural; Ciudad con Derecho al Espacio Público; Ciudad con Vivienda Asequible, y Ciudad con Economía Dinámica.

Aseguró que el Gobierno de la Ciudad continuará impulsando instrumentos de planeación y señaló: “Tenemos la Ley de Ordenamiento Territorial que debemos sacar adelante. El Programa de Ordenamiento Territorial y luego vienen los programas en cada demarcación, así como los parciales y sectoriales”, con el propósito de llegar a todos los sectores de la población.

“Queremos que esta ciudad sea libre de violencia hacia las mujeres, con cero tolerancia a la discriminación, la más defensora de los derechos humanos; una ciudad feminista que actúa contra el machismo, el racismo, el clasismo, la homofobia y la xenofobia”, expresó.

Afirmó que se trabaja para garantizar derechos plenos a la diversidad sexual y para resolver el problema de vivienda y los altos costos de renta, de modo que la población pueda vivir dignamente. Remarcó que el plan representa una apuesta por el diálogo, el retorno de lo público, el urbanismo social, la ciudad como patrimonio colectivo y una convivencia basada en democracia, diversidad y derechos.

“Soñamos con la ciudad de los 15 minutos, donde cualquier persona, en cualquier punto, pueda encontrar a menos de ese tiempo un espacio público digno e integrador. En la que todas las niñas y niños, cuando nazcan, tengan asegurado un lugar en centros de cuidado. Una ciudad que se convierta en capital global de la electromovilidad, de proximidad, de nueva centralidad, con aire limpio y basura cero”, refirió.

“Invito a la ciudadanía a seguir participando en esta consulta para construir una ciudad próspera, más justa y humana, sostenible, feminista, democrática y fraterna, a partir de los instrumentos de planeación que nos otorga la Constitución de la Ciudad de México”, puntualizó.