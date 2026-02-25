Transforma vidas la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Pediatría en IMSS Jalisco

Procedimientos en el Día Internacional del Implante Coclear

En el marco del Día Internacional del Implante Coclear, que se conmemora el 25 de febrero, la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional de Occidente, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, ha realizado 70 implantes cocleares desde el inicio del programa, en beneficio de niñas y niños provenientes de distintas entidades del país.

El director de la UMAE, doctor Carlos Francisco Moreno Valencia, señaló que este programa se implementó en 2024 gracias al impulso del director general del IMSS, maestro Zoé Robledo, para impactar de manera positiva en la calidad de vida de la población pediátrica.

Destacó que muchos de los pacientes intervenidos son diagnosticados con hipoacusia neurosensorial bilateral, condición que limita significativamente el desarrollo y la integración social si no se atiende de manera oportuna.

Indicó que los pacientes son originarios de diferentes estados del como país como Jalisco, Tabasco, Baja California, Querétaro y Coahuila, entre otros, lo que ha convertido a la UMAE en Centro de Referencia Nacional.

“El implante coclear es un dispositivo electrónico que estimula directamente el nervio auditivo, permitiendo que el cerebro procese los sonidos. Este procedimiento puede realizarse desde los 6 meses de edad, lo que favorece un mejor pronóstico en el desarrollo del lenguaje para nuestras niñas y niños desde etapas muy tempranas”, aseveró.

Enfatizó que las intervenciones quirúrgicas han sido posibles gracias al trabajo coordinado de un equipo interdisciplinario integrado por los servicios pediátricos de Audiología,

Otorrinolaringología, Medicina Física y Rehabilitación, Neurología, Genética Médica y Anestesiología, lo que garantiza atención integral antes, durante y después del procedimiento.

Por su parte, la especialista en Audiología y Otoneurología del Hospital de Pediatría, doctora Cynthia Rosalía Cárdenas Contreras, destacó que estos implantes permiten que las y los pacientes se integren a una vida plena, con mayores oportunidades de desarrollo personal, académico, familiar y, en el futuro, laboral.

“Ver cómo un paciente escucha por primera vez y contribuir a que desarrolle el lenguaje es una de las mayores satisfacciones para nuestro equipo”, expresó.