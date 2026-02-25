Firman Pemex y Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec Convenio General de Colaboración

mayor seguridad y eficiencia en el transporte de energéticos

Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) suscribieron un Convenio General de Colaboración con el objetivo de articular la infraestructura energética del país con la plataforma logística interoceánica del Istmo, a fin de consolidar un polo de desarrollo industrial, ferroviario y portuario con visión de soberanía y competitividad global.

Este instrumento permitirá desarrollar proyectos conjuntos en materia de infraestructura energética y ferroviaria, protección de derechos de vía, así como impulso al desarrollo industrial y logístico en la región. El convenio no implica compromiso presupuestal inmediato y su implementación se realizará mediante convenios específicos.

Cabe señalar que la coordinación contribuirá a impulsar el transporte ferroviario de carga y el movimiento de productos petroquímicos, reduciendo costos logísticos y elevando la competitividad industrial. De igual forma, permitirá fortalecer la protección e integración estratégica de ductos, refinerías y red ferroviaria, garantizando mayor seguridad y eficiencia en el transporte de energéticos.

Asimismo, el convenio implementará mecanismos de coordinación para la atención comunitaria e incidencia social para impulsar el bienestar en el sureste de México, incorporando además estándares de transparencia, anticorrupción, auditoría y cumplimiento normativo internacional.

A través de esta alianza estratégica, PEMEX refrenda su compromiso para contribuir en la consolidación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec como Plataforma Interoceánica que posicione al país como eje logístico global.