Canjean 352 armas en Guanajuato con el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”

Atención a las Causas que Generan la Violencia

Se desplegó un esfuerzo interinstitucional para brindar más de 503 mil servicios y trámites

Con el eje rector de Atención a las Causas que Generan la Violencia, en Guanajuato se desplegó un esfuerzo interinstitucional para brindar más de 503 mil servicios y trámites; y la ciudadanía se acercó a los módulos de “Sí al Desarme, Sí a la Paz” para canjear 352 armas de fuego por dinero en efectivo.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reportó lo anterior durante la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en Irapuato.

Expuso que se recorrieron 84 colonias, realizaron 46 mil 120 visitas casa por casa, se instalaron 77 Comités de Paz, se efectuaron 108 Ferias de Paz y se recuperaron 45 espacios públicos.

Detalló que las Mesas de Paz sesionaron de manera itinerante y de forma presencial en las 10 regiones de la entidad, donde la coordinación de los tres órdenes de gobierno contribuyó a mejorar la seguridad.

“En total se tuvieron 346 sesiones de la Mesa Estatal, una Interestatal y dos Interregionales, y 3 mil 441 Regionales, donde se alcanzaron 730 acuerdos. La gobernadora Libia Dennise García encabezó las reuniones”, apuntó.

Además, se efectuaron 273 Jornadas por la Paz, y este mes de febrero se instalarán los Consejos de Paz y Justicia Cívica.

La funcionaria federal comentó que se impulsaron acciones en Celaya, León y Salamanca, lugares donde se registraban más delitos.

En Celaya se dieron 198 mil 247 servicios y trámites; se visitaron casas en 36 colonias, instalaron 34 Comités de Paz; realizaron 46 Ferias de Paz, recuperaron 19 espacios públicos y efectuaron 35 Jornadas por la Paz.

Mientras que en León se dieron 154 mil 453 servicios y trámites; se visitaron 20 mil 486 domicilios en 23 colonias; instalaron 22 Comités de Paz y organizaron 32 Ferias de Paz, con la recuperación de 14 espacios públicos y 24 Jornadas por la Paz.

En Salamanca, se brindaron 143 mil servicios y trámites, se visitaron hogares en 25 colonias; integraron 21 Comités de Paz, realizaron 30 Ferias de Paz; se recuperaron 12 espacios públicos e hicieron 14 Jornadas por la Paz.

“Juntos recuperamos parques, canchas y áreas públicas. Y se conformaron Comités de Paz en las colonias Cerro Gordo, Benito Juárez y San Javier”, resaltó.

La secretaria Rodríguez reconoció la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la construcción de nueve obras, en donde fue importante la participación vecinal.

Asimismo, destacó el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Iglesia Católica para llevar a siete municipios la acción “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

Informó que, del mes de octubre de 2024 al 11 de febrero de 2026, vecinas y vecinos intercambiaron de forma anónima y voluntaria, 352 artefactos. “Con estas acciones refrendamos nuestro compromiso de construir la paz en Guanajuato y en nuestro país”, subrayó.