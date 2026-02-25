Se necesita ayuda de EU

Aunque Pese. Salvador Martínez G.

Donald Trump se vanaglorió de que ellos (Estados Unidos) acabaron con el principal narcotraficante del mundo, “El Mencho” Oseguera, pero omite hablar del combate al tráfico de estupefacientes, así como de la disminución en el consumo a lo largo y ancho de la Unión Americana, donde está el origen y el fin del mercado de las drogas.

Para acabar con la oferta del narcotráfico, es indispensable terminar, o al menos disminuir, el consumo, porque de lo contrario, por cada canal de abasto que se cancele, se abrirá uno nuevo.

Recientemente, se creó, allende la frontera, el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto contra los cárteles, pero sólo enfocado a la actividad de los grupos delictivos en México, mientras que existe un tráfico legal de marihuana por un estimado de 49 mil 500 millones de dólares para este 2026.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud, hay 64.2 millones de estadounidenses, casi uno de cada cinco, que consumieron cannabis en el último año, mientras que el valor de otras drogas como la cocaína, las anfetaminas, el fentanilo y más llega a 17 millones de acuerdo a estimaciones conservadoras.

Queda claro que terminar con este mercado, que puede superar los 20 mil millones de dólares para este año, no es tarea fácil, pero hasta el momento el gobierno de Trump poco o nada hace en este sentido en su territorio.

Sólo culpa a México y otros países del deterioro social que sufre por el consumo de narcóticos. Mientras Estados Unidos no ayude con el trabajo en su nación, México no podrá acabar con los cárteles aquí. Lo demás es politiquería trumpiana.

Ya lo dijo Gustavo Díaz Ordaz hace 50 años: “Si México es el trampolín de las drogas, Estados Unidos es la alberca”.

Ahorros

Durante 2025 se generaron 298 mil 308 empleos y 291 mil personas se sumaron a la informalidad, lo que representa el principal reto a vencer en el país en materia de empleo.

Para los especialistas, el crecimiento de la informalidad es un síntoma de una economía de baja productividad y débil dinamismo en producción y consumo, además de generarse condiciones de facilidad para operar fuera del marco regulatorio, lo que no sólo afecta a la población, sino también al gobierno por su menor captación fiscal.

Oaxaca fue el estado de mayor tasa de informalidad con un 80.1 por ciento, cifra de escándalo.

