Desplegarán operativo por concierto gratuito de Shakira

Este domingo 1 de marzo habrá horario extendido en las líneas del metro 1, 2 y 9

Participarán en este amplio operativo más de seis mil 500 personas de diversas dependencia del gobierno de esta ciudad

Estamos organizándonos bien para que se pueda disfrutar del concierto de Shakira, que es uno de los más importantes que la ciudad de los últimos tiempos, asegura Clara Brugada

Las familias que acudan con menores de edad tendrán como opción para ver el concierto las pantallas gigantes que habrá en la Alameda Central y el Monumento a la Revolución

En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que la presentación de la artista colombiana, Shakira, en el Zócalo capitalino, es muy importante para las y los mexicanos, por lo que el gobierno capitalino, a través del trabajo coordinado de 6 mil 500 personas pertenecientes a diversas dependencias, unen esfuerzos para realizar un operativo que brinde atención eficiente a todas y todos los asistentes al concierto gratuito de la intérprete de Las Mujeres Ya No Lloran, este domingo 1 de marzo.

Asimismo, destacó que las líneas 1, 2 y 9 del Metro contarán con horario extendido hasta la una de la mañana para que todas y todos los asistentes puedan regresar con seguridad a sus destinos.

Informó que en dicho dicho operativo tomarán parte las secretarías de Gobierno, Seguridad Ciudadana, Atención y Participación Ciudadana, Salud, Cultura, y Protección Civil, así como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Locatel y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

“Sabemos que la población está entusiasmada. Estamos preparándonos muy bien para que no se sature el Zócalo, que la población sepa que a lo largo de al menos tres avenidas, las principales, que es 20 de noviembre, Pino Suárez y 5 de mayo. (…) Habrá pantallas y habrá la oportunidad de que pueda disfrutarse de este gran concierto. Estamos organizándonos bien para que se pueda disfrutar del concierto de Shakira, que se convierte en uno de los conciertos más importantes que la ciudad tiene en los últimos tiempos”, expresó.

Por su parte el titular de Grandes Festivales Comunitarios, Argel Gómez Concheiro, detalló que se tienen preparados 24 delays en total, entre pantallas y audio, en las avenidas mencionadas por la mandataria capitalina, así como en Avenida Juárez desde la Alameda Central hasta el Monumento a la Revolución y se instalarán 12 módulos de Atención Ciudadana, Salud y Locatel.

“Estamos invitando a las familias con menores de edad a las pantallas gigantes que habrá especialmente en la Alameda Central y el Monumento a la Revolución”, expresó el subsecretario de Cultura.

Además, invitó a las y los asistentes a evitar acudir al concierto con bolsas voluminosas, con objetos punzo-cortantes, hieleras, bebidas alcohólicas, aerosoles, envases de vidrio y sillas.

“Estamos con mesas permanentes todos los días, de tal manera que estamos organizando muy bien”, aseguró.