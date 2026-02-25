UAEMéx, pionera nacional en impulsar la agenda de los cuidados

– Es la primera universidad en integrarse a este acuerdo internacional, destaca la rectora Martha Patricia Zarza Delgado

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se posiciona como la primera institución pública educativa del país en dar pasos firmes hacia la institucionalización de la agenda de los cuidados, al integrar en su estructura organizacional la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados, afirmó la especialista de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), Lourdes Gabriela Jiménez Brito, al dictar la conferencia magistral “La agenda de los cuidados y el rol de la comunidad universitaria”.

En este contexto, y como parte del acto de adhesión de la Autónoma mexiquense a la Alianza Global por los Cuidados, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado destacó que la UAEMéx es la primera universidad en integrarse a este acuerdo internacional, lo que abre la posibilidad de participar activamente en la atención de los principales desafíos globales en materia de igualdad sustantiva, género y cuidados.

Acompañada por la secretaria de Igualdad Sustantiva y Cuidados, Norma Baca Tavira; la titular de la Unidad Coordinadora de Género del Instituto Electoral del Estado de México, Susana Munguía Fernández, y la directora general de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de México, Lucina Vargas Jaramillo, Zarza Delgado señaló que la Transformación Universitaria que impulsa la Máxima Casa de Estudios mexiquense coloca la perspectiva de igualdad, género y cuidados como ejes transversales de su quehacer institucional.

Durante su intervención en la Sala “Benito Juárez García” del Edificio de Rectoría, la rectora subrayó que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029 incorporó, por primera vez en la historia de la UAEMéx, la premisa del cuidado interseccional, reconociendo la necesidad de avanzar desde la corresponsabilidad social y colectiva en la organización y distribución de las tareas de cuidado.

Asimismo, enfatizó que el acompañamiento de organismos gubernamentales, organizaciones civiles, comunidad estudiantil y sociedad en general será determinante para que la UAEMéx se consolide como un referente nacional en esquemas institucionalizados de cuidados, así como en la construcción de una igualdad sustantiva real.

En este sentido, convocó a la comunidad universitaria a normalizar la igualdad, cuestionar y romper estereotipos de género, y contribuir a la creación de espacios universitarios cuidadores e incluyentes.

Por su parte, Baca Tavira explicó que el cuidado implica la realización de actividades cotidianas de manera simultánea con la construcción de vínculos afectivos y la gestión de emociones en los distintos ámbitos donde se desarrolla la vida.

En este marco, subrayó la importancia de reconocer a las personas cuidadoras que forman parte de la comunidad auriverde, cuyo trabajo resulta fundamental para el sostenimiento de las funciones sustantivas de la Universidad.

Resaltó que, al adherirse a la Alianza Global por los Cuidados, la UAEMéx asume el compromiso de colocar el bienestar de las personas en el centro de su acción institucional, impulsando políticas universitarias que contribuyan a cerrar brechas estructurales y a potenciar las capacidades humanas, bajo un enfoque de derechos y corresponsabilidad.

Lourdes Gabriela Jiménez Brito expuso que los cuidados constituyen una necesidad permanente, presente en todas las etapas del ciclo de vida; representan un trabajo que, en múltiples ocasiones, permanece invisibilizado y desvalorizado, y se vinculan de manera directa con el ejercicio de derechos humanos fundamentales: el derecho a cuidar, a recibir cuidados y al autocuidado.