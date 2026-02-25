Constancias de egreso a residentes de la Especialidad en Medicina de Rehabilitación

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) llevó a cabo la ceremonia de entrega de constancias de egreso a la Generación 2022-2026 de médicos residentes de la Especialidad en Medicina de Rehabilitación, un acto académico que reconoce el esfuerzo, la disciplina y la vocación de servicio de quienes concluyen una formación profesional altamente especializada y de impacto social directo.

Durante la ceremonia, se subrayó que la formación de especialistas en rehabilitación resulta fundamental para atender de manera integral las secuelas de enfermedades crónicas, lesiones traumáticas y condiciones asociadas al envejecimiento poblacional, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas y a fortalecer la sostenibilidad de los sistemas de salud.

En el presídium estuvieron presentes la secretaria de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, Mariana Ortiz Reynoso, en representación de la rectora Martha Patricia Zarza Delgado; el director de la Facultad de Medicina de la UAEMéx, Hugo Mendieta Zerón; la egresada Elvira Sánchez, así como representantes de la Secretaría de Salud del Estado de México, del Instituto de Salud del Estado de México y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México.

Las autoridades destacaron el compromiso y desempeño de los siete médicos residentes egresados, adscritos al Centro de Rehabilitación y Educación Especial Toluca y al Hospital Regional del ISSSTE en Toluca, quienes culminaron exitosamente un programa académico que, desde 1991, ha contribuido a la formación de 145 especialistas en Medicina de Rehabilitación, consolidando una oferta educativa de alto nivel en este campo prioritario.

Asimismo, se otorgó un reconocimiento a las profesoras titulares de la especialidad, Asenet Córdoba Méndez y Karen Yasmín Vargas Nava, al destacar que la Medicina de Rehabilitación es una herramienta clave para la inclusión social, al permitir que las personas con discapacidad o con limitaciones funcionales recuperen autonomía, participación social y oportunidades de desarrollo.

En su mensaje, Mariana Ortiz Reynoso resaltó los 60 años de trayectoria de la UAEMéx en la formación de profesionales de la salud a través de su Facultad de Medicina, posicionándose como un referente académico en la región centro del país.

De esta manera, la Máxima Casa de Estudios mexiquense reafirma su compromiso con la formación de capital humano altamente calificado, fortaleciendo una fuerza laboral multidisciplinaria en el sector salud mediante programas que integran atención clínica, investigación y trabajo colaborativo.

Estos espacios académicos y hospitalarios permiten que los médicos residentes desarrollen competencias avanzadas en la prevención, diagnóstico y tratamiento de alteraciones funcionales, con una visión integral, ética y de liderazgo en el ámbito de la rehabilitación médica.