Manoseada, retocada, finalmente descafeinada, ayer fue presentada en Palacio la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Seinbaum.

Nada que ver con todo lo que planteaban las de los planes A, B y C de Andrés Manuel López Obrador, pero finalmente con los elementos suficientes y la intencionalidad para anular el avance democrático de los últimos 36 años.

La de Sheinbaum, al igual que las de AMLO, insiste en imponer su reforma bajo el pretexto de reducir el gasto en partidos e instituciones y procesos electorales, cuando todos sabemos que lo que se busca realmente es anular a la oposición y el surgimiento de sectores y movimientos anti 4T.

Sheinbaum -como lo intentó antes tres veces AMLO– busca garantiza su control y su permanencia en el poder.

Sin embargo, el rechazo interno de sus aliados de Verde y PT los ha obligado a entrar en un laberinto de concesiones y de modificaciones al proyecto original que hoy amenaza con echarles todo por tierra y evitar que todo lo que pensaban aplicar en 2027 y consolidar en 2030 no pueda ser alcanzado.

De entrada, el proyecto de reforma de Claudia Sheinbaum difiere de los de AMLO en que ya no plantea la desaparición de 200 diputados y 64 senadores pluris.

Lo que buscará es acercarse a las anteriores propuestas mediante la instauración de un mecanismo distinto de distribución de 200 diputaciones de representación, pero a través de integrar 96 diputaciones que queden como segundo lugar y otras 96 por votación directa así como 8 de candidatos de comunidades en el extranjero.

Esta nueva fórmula, afirman quienes saben, beneficiaría esencialmente a Morena, pero no a PT ni al Verde.

En el Senado desaparecerían 32 escaños pluris y sólo quedarían los 32 que queden en segundo lugar junto a los 64 -2 por estado- de mayoría para sólo tener 96 senadores en lugar de los 128 que integran hoy esa Cámara.

O sea, no lograron eliminar 64 senadores como pretendía AMLO.

En la rala propuesta de reforma electoral de Sheinbaum desapareció la intención de eliminar al INE y convertirlo en un Consejo Nacional Electoral que pasaría a depender de la Secretaría de Gobernación con apenas 8 Consejeros que surgirían del voto ciudadano como los Ministros de la Suprema Corte que fueron impulsados mediante acordeones por Morena.

Hoy se mantiene el INE, pero con presupuesto y estructuras recortadas al extremo, para anular su alcance actual. La idea es quitarle el 25% se sus presupuestos administrativos y operativos, recorte que se extendería a los partidos políticos.

Es decir, no desaparecen al INE como quería López Obrador, pero lo ahogan financieramente al nivel de impedirle ser un garante de comicios efectivos y democráticos.

En fin, la iniciativa de reforma electoral de Claudia Sheinbaum no rescata las 3 fracasadas de AMLO, pero busca con mañas lo mismo: anular lo avanzado en las reformas electorales de los últimos 36 años para mantener a Morena y la 4T en el poder.

Ahora todo está en la cancha de los aliados del Morena, en PT y Verde cuyos votos impedirían o aceptarían su triunfo.

Hasta hoy jueves 26 de este febrero de 2026, varios de los 14 senadores y 62 diputados federales del Partido Verde han afirmado abiertamente que votarán en contra, lo que impediría su aplicación.

De los 6 senadores y 49 diputados del PT ninguno ha dicho nada, solo su coordinador en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, que dijo que no la votaría a favor, pero luego se ha mantenido en silencio.

Sheinbaum y Morena necesitan 86 votos en el Senado y 334 en San Lázaro para sacarla adelante.

Pero Morena solo tiene sus 67 votos en el Senado y 253 en San Lázaro que no les da para aprobarla ellos solos.

Con esos números, Sheinbaum entregará el lunes su iniciativa de reforma al Congreso.

Trump se atribuyó la captura y muerte de “El Mencho”

Ante su Congreso, su país y el mundo entero que lo escuchaba y veía rendir su informe a la Nación, el presidente Donald Trump afirmó la noche del martes en Washington que EU había capturado y eliminado a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

“… hemos eliminado a uno de los más siniestros cabecillas de los cárteles (del narcotráfico) como todos ustedes vieron ayer”, dijo sin dar mayor explicación.

El general Ricardo Trevilla, titular de la Sedena, dijo el lunes que el operativo en que se localizó y abatió al capo fue realizado por un grupo de excelencia de su dependencia, ciertamente con el apoyo de inteligencia de EU.

Luego de lo afirmado por el presidente de los Estados Unidos seguramente se sabrá más del alcance de la intervención y alcance de EU en este operativo.

Es además obvio que este fue apenas un primer paso en la cooperación de uno y otro gobierno en Seguridad, que seguramente incluirá otros operativos futuros ya sea para capturar a capos del narco y crimen organizado y para la captura de políticos vinculados a ellos.

Un primer operativo conjunto apenas.

