De frente y de perfil. Ramón Zurita Sahagún

Luis Donaldo Colosio Riojas tiene una duda: ser candidato a gobernador de Sonora o de Nuevo León.

En el primero de los estados se encuentra asentado y en el segundo vive y ha vivido durante más de treinta años.

Debe definir por cuál, ya que se encuentra determinado a competir como candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano.

La lógica indica que debe hacerlo por el estado que representa en el Senado de la República, pues el otro sería simplemente por sentimentalismo y evocando el recuerdo de su padre, asesinado en un mitin en Lomas Taurinas, cuando pretendía la Presidencia de la República.

Candidato del PRI y considerado favorito en las encuestas, su padre había sido diputado federal y senador por Sonora y se le atravesó en el camino la candidatura presidencial, sin tiempo para competir por el gobierno de su estado.

Su hijo del mismo nombre quiere ser igualmente candidato presidencial, aunque eligió otras siglas ajenas a donde militó su padre y va sembrando en la ruta.

Ya fue diputado local, alcalde de Monterrey, es senador de la República y pretende ser gobernador, aunque no decide por dónde, para desde ese cargo competir por la candidatura presidencial.

La tarea de Colosio Riojas no es sencilla. Si opta por la candidatura al gobierno de Sonora tiene el camino libre, aunque tendrá que remar contracorriente, pues si bien su acta de nacimiento dice que nació en Magdalena de Kino, como su padre, tendría que recurrir al efecto sentimental que dejó el recuerdo de su padre.

De optar por Nuevo León, la tarea es más complicada, ya que tendrá que enfrentar a un gobernador que se dice su amigo, pero enfrascado en hacer de su esposa Mariana Rodríguez, su sucesora.

Las encuestas marcan un empate técnico entre los dos personajes y de hacer caso de ellas, la situación se complica.

Ambos, Mariana y Luis Donaldo vienen de ser candidatos perdedores en la contienda de 2024. Ella perdió la alcaldía de Monterrey y él la senaduría de mayoría por Nuevo León. Ella tardó mucho en reconocer su derrota y no obtuvo ninguna recompensa política, Colosio sí, ya que le fue concedida, después de mucho jaloneo, la senaduría de primera minoría.

Hay quienes ven un trayecto complicado para el propósito de Colosio Riojas, ya que en su ruta se interpondrá siempre Samuel García, quien también ya habló de buscar ser el candidato presidencial de MC en 2030, lo mismo que pretende Colosio gane o no las elecciones para gobernador.

La meta de ambos está definida y se encamina al 2030, pero el camino de Colosio no se encuentra asfaltado.

De ahí la importancia de la decisión del senador por Nuevo León. De competir por Sonora, la ruta será ardua, ya que tendría que identificarse con sus paisanos, mientras que en Nuevo León la competencia con el dúo García Rodríguez podría llevarlo a sufrir un descalabro político.

