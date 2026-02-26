Amanda Miguel regresa al Auditorio Nacional con “Él me mintió, World Tour”

Por: Asael Grande

La voz inconfundible de la cantautora argentina-mexicana, Amanda Miguel, regresa a la Ciudad de México con su gira “El Me Mintió World Tour”, el próximo 8 de marzo al escenario del Auditorio Nacional, en donde Amanda Miguel, hará un recorrido por lo más emblemático de su carrera musical, haciendo una selección de sus 18 álbumes y más de 40 años de presentarse en los escenarios a nivel internacional.

Después del éxito que tuvo Amanda Miguel con su gira de su 45 Aniversario, ahora regresa con “El Me Mintió World Tour’ que promete ser un concierto lleno de nostalgia de la mano de todos sus éxitos que nos hará corear cada canción. Temas como ‘Castillos’, ‘Mi buen corazón’, ‘Hagamos un trato’ y ‘El me mintió’ entre muchas más, que serán parte de su repertorio: “la gira se llama ‘Él le mintió’, porque es uno de los más grandes éxitos de mi carrera, y es un show especial para todas las despechadas y despechados, que ya somos unos cuántos, básicamente son mis éxitos, se llama ‘Él me mintió World Tour’, así le pusimos porque, estamos pensando que no sólo va a ser en México, sino en Estados Unidos, España, y probablemente Argentina, y estoy muy contenta porque es un show hermoso que sigue después de 45 años, y este año son los 46 años de Amanda Miguel, de estar cantando, de seguir bien, contenta, feliz, con todos mis éxitos, mi gira y el amor de mi gente”, comentó Amanda Miguel, quien cuenta con una carrera que ha tocado el corazón de millones, y quien ahora regresa a los escenarios para ofrecer una noche inolvidable llena de pasión, nostalgia y grandes emociones

Nacida en Argentina y forjada con talento, disciplina y una voz inconfundible, Amanda Miguel se ha consolidado como una de las máximas exponentes de la música romántica en español. Sus interpretaciones intensas y honestas, con éxitos como “Él Me Mintió”, “Mi Buen Corazón” y “Castillos”, forman parte del soundtrack de toda una generación: “todas mis canciones son un apoyo para todas las mujeres, y para todos los hombres que se quieran sumar, hay un montón de despechados, también, parece que las mujeres también son infieles, pero mi show está dedicado a todo aquél que tenga un corazón que de repente le tocó sufrir, está dedicado a todas las mujeres y a todos los hombres que pasaron por momentos de infidelidad pero, yo no soy feminista, yo amo al hombre, y amo a la mujer, pienso que este mundo ha sido creado con hombres y mujeres, y en eso estoy ‘ok’”.

No pierdas la oportunidad de vivir en el Auditorio Nacional este próximo 8 de marzo, la magia de Amanda Miguel, una artista que no solo canta, sino que conmueve. Acompáñala en esta celebración de su legado y déjate llevar por la fuerza de una voz que sigue haciendo historia: “yo empecé mi carrera en México, y tengo ganas de ir a mi país y cantar, creo que sería algo muy hermoso, el amor es el único sentimiento que vale la pena sentir en este planeta, el único que te hace feliz, brillar, cantar, es el sentimiento más bello, sin amor, no hay nada, mi show serán mis éxitos, y hay una sección en donde yo toco el piano, una parte de música instrumental, y voy a cantar por primera vez canciones de mi esposo, espero sentirme bien y no emocionarme a tal grado que no pueda cantar”.

Su éxitosa trayectoria

A lo largo de su extensa carrera, Amanda Miguel ha construido un legado que trasciende generaciones, convirtiéndose en una figura imprescindible de la balada romántica en español. Nacida como Amanda Antonia Miguel Samso en Gaimán, un pequeño pueblo de la Patagonia argentina, comenzó su relación con la música desde los cuatro años, cuando aprendió a tocar el piano, y más tarde estudió formalmente en el Conservatorio Alberto Williams en Buenos Aires, donde se formó como pianista y compositora. A mediados de los años setenta conoció a Diego Verdaguer, quien no solo fue su compañero de vida, sino también el productor de sus primeros materiales, pieza clave para proyectarla a nivel internacional.

En 1979 lanzó su primer sencillo “Tengo que confesar que lo amaba” y en 1980 “Así no te amará jamás”, tema que la colocó en el mapa de la música latina por su estilo interpretativo intenso y desgarrador. A partir de ahí, su discografía creció de manera constante, con álbumes que se volvieron referencia como “El sonido”, “El rostro del amor”, “Rompecorazones”, “Ámame una vez más”, “Cinco días” y producciones más recientes como “80*15”, donde renovó su propuesta sin perder la esencia que la caracteriza. Sus discos han alcanzado millones de copias vendidas en América Latina y Estados Unidos, acumulando múltiples certificaciones de oro y platino gracias al apoyo fiel de su público.

Versatilidad y pasión

Además de las baladas que el público identifica de inmediato, Amanda Miguel también ha incursionado en otros géneros, como la música ranchera, con el álbum “Rompecorazones”, donde interpretó temas de corte regional mexicano que conectaron profundamente con la audiencia. En 1989 lanzó “El rostro del amor”, producción que adquirió un significado especial al ser elegida para representar, de manera oficial y musical, la segunda visita del Papa Juan Pablo II a México en 1990, logrando difusión en varios países por el mensaje espiritual y emotivo de la canción que da nombre al disco. Entre 1996 y 1998 grabó en Italia los álbumes “Ámame una vez más” y “Cinco días”, que alcanzaron el número uno en listas de Estados Unidos y Latinoamérica, consolidando su presencia fuera del ámbito hispanoamericano tradicional.

Su trayectoria ha sido reconocida con diversos premios y distinciones en el mundo de la música. En la década de los ochenta obtuvo en repetidas ocasiones reconocimientos a “Canción del Año” en programas y premios de gran visibilidad en México, mientras que en los noventa logró, entre otros, un Premio Billboard al “Hot Latin Track del Año” por “Ámame una vez más”, además de reconocimientos en países como Costa Rica. Uno de los hitos más importantes de su carrera reciente fue el Premio a la Excelencia Musical otorgado por la Academia Latina de la Grabación en 2022, un galardón reservado para artistas con impacto profundo y sostenido en la música latina, que ella dedicó también a la memoria de Diego Verdaguer.

Una consentida de México

Más allá del escenario, Amanda Miguel también ha destacado como empresaria al lado de Diego Verdaguer, al fundar su propio sello, Diam Music, desde donde gestionaron sus producciones y catalogaron sus grandes éxitos, marcando un modelo de independencia artística para otros intérpretes. A lo largo de los años ha participado en proyectos especiales, realities de televisión y colaboraciones, manteniéndose vigente en la conversación pública gracias a su personalidad frontal, su imagen icónica –con su cabello rizado inconfundible– y su cercanía con los fans. Su historia personal, marcada por el amor, la familia y la pérdida, se refleja en la manera en que interpreta cada canción, lo que explica por qué muchos de sus temas se han convertido en himnos para quienes han vivido desamores, reconciliaciones y segundas oportunidades.

Entre los datos curiosos de su vida, Amanda Miguel suele recordar con orgullo sus raíces patagónicas y el hecho de provenir de un pueblo pequeño que, con el tiempo, ha celebrado sus logros internacionales. También se ha hablado en distintas entrevistas y semblanzas de su fuerte carácter, su sentido del humor y de cómo, pese a ser adoptada por México como una de sus grandes voces, conserva un vínculo entrañable con Argentina, país al que vuelve cuando su agenda se lo permite. Todo este recorrido vital y artístico hace que cada presentación suya sea mucho más que un concierto: es un repaso por una historia de perseverancia, amor a la música y conexión profunda con el público que, como en este “Él Me Mintió World Tour”, sigue llenando recintos para escucharla cantar aquello que tantos sienten y pocas voces pueden expresar con tanta intensidad.