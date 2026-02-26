TV Azteca entra en concurso mercantil

Ante falta generalizada de pagos

Recurso legal para reorganizar compañías con dificultades financieras

La segunda televisora más grande del país, Tv Azteca, anunció que sus accionistas aprobaron someter a la empresa a un concurso mercantil voluntario, un procedimiento legal que busca reorganizar compañías con dificultades financieras y falta generalizada de pagos.

En un comunicado, la firma de Grupo Salinas reconoció que enfrenta un escenario complejo marcado por transformaciones en la industria televisiva, la caída de la inversión publicitaria y la irrupción del ecosistema digital. A ello se suman los adeudos con acreedores en Estados Unidos, que reclaman casi 600 millones de dólares, y obligaciones fiscales con el gobierno mexicano.

La televisora explicó que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas aprobó la reorganización corporativa, operativa y financiera de la compañía y sus subsidiarias. Entre los factores que agravaron su situación se encuentran el pago de 3,800 millones de pesos por licencias en 2018, la pandemia de coronavirus —durante la cual desplegó campañas contra las medidas de distanciamiento social— y el impago de bonos emitidos en 2017 por 400 millones de dólares, que derivaron en un juicio en la Corte de Nueva York.

El comunicado también señaló que en enero se realizó un pago significativo al SAT, aunque autoridades fiscales aclararon que el acuerdo con Grupo Salinas contempla 19 pagos mensuales para liquidar un monto de más de 32 mil millones de pesos. En noviembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó los recursos con los que el grupo buscaba seguir litigando créditos fiscales de Elektra y Tv Azteca.

Con este concurso mercantil, Tv Azteca busca frenar la presión de sus pasivos y establecer un nuevo esquema de operación que le permita adaptarse a los cambios de la industria y garantizar su viabilidad en el futuro.