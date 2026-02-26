Impulsa el gobierno de Isaac Montoya un crecimiento ordenado en Naucalpan

A fin de disminuir el impacto urbano

Naucalpan, Méx.- El gobierno de esta localidad, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, reiteró su compromiso de impulsar un crecimiento ordenado y responsable, a fin de disminuir el impacto urbano y atender los rezagos estructurales que enfrenta el municipio, como una infraestructura hidráulica en el abandono, vialidades deterioradas y comunidades olvidadas

Desde hace un año, ante la realidad urbana encontrada y ante nuevos desarrollos autorizados al límite del cambio de administración, el gobierno de Naucalpan ha sido claro, ante las autorizaciones de nuevos desarrollos avalados en la administración pasada, exigir el cumplimiento total de las obligaciones contraídas por los desarrolladores y no otorgar facilidades administrativas que vulneren el interés público.

Con base en los archivos y documentos de la Dirección de Desarrollo Urbano de Naucalpan, diversos proyectos inmobiliarios fueron autorizados desde la administración pasada y actualmente cuentan con distintos tipos de licencias, prórrogas, suspensiones y constancias parciales de terminación.

Asimismo, se destaca que, la responsabilidad no solo es frenar el desarrollo, sino supervisar que se ajuste estrictamente a la normatividad y a la viabilidad urbana integral.

En materia hídrica, desde 2025 el gobierno de Naucalpan ha emprendido acciones para disminuir la dependencia del Sistema Cutzamala, que en la pasada administración se incrementó hasta el 75% por mala gestión y no se hicieron obras al respecto, por ello el Alcalde Isaac Montoya anunció una inversión histórica para el Plan Maestro de rehabilitación de infraestructura hidráulica, con el objetivo de garantizar la distribución adecuada del agua potable.

Este Plan maestro, incluyó 11 obras hidráulicas para puntos prioritarios que avanzan y forman parte de una estrategia a largo plazo en beneficio de miles de habitantes, para lo cual se realizó una inversión de más de 87 millones de pesos. Y lo más importante que las obras se ejecutan con una inversión mixta, 50% recursos federales a través del PRODDER y el otro 50% recursos propios municipales.