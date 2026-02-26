Colaboración permanente entre el SUTEyM y gobierno de Naucalpan

Afirma Tomás Alberto Palomares Parra

Naucalpan, Méx.- La colaboración entre el Sindicato Único de Trabajadores del Estado y sus Municipios (SUTEyM) y gobiernos municipal que encabeza el alcalde Isaac Montoya, es una pieza fundamental, para asegurar que los servicios públicos funcionen de manera óptima en favor de las familias naucalpenses.

Aseguró lo anterior el doctor en Derecho, Tomás Alberto Palomares Parra, secretario general de ese gremio sindical en esta localidad, luego de la entrega de 750 llantas y 700 cromáticas a unidades de recolección de residuos sólidos y del parque vehicular, de la dirección de servicios públicos.

En dicho evento,desarrollado en el Parque Naucalli, dentro del programa «Huellas de la Transformación», el presidente municipal Isaac Montoya, el director de Servicios Públicos, José Antonio Gómez García y Tomás Alberto Palomares, refrendaron su compromiso de trabajar de la mano para y por los habitantes de Naucalpan.

Ahí, el dirigente sindical dejó en claro que es importante que la ciudadanía conozca el esfuerzo que está realizando el ayuntamiento, para prestar los mejores servicios públicos en todo el territorio.

Finalmente, Palomares Parra manifestó que mantendrán una relación de colaboración estrecha y trabajo conjunto, pues ello es clave para para el desarrollo de Naucalpan y, por ende de las y los naucalpenses.