El alcalde Pedro Rodríguez Villegas fortalece la educación en Atizapán

Construcción de arcotechos

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Al entregar la construcción de un arcotecho en la Preparatoria Oficial y en el Jardín de Niños Anexa a la Normal, el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas exhortó a los padres de familia a mantenerse cercanos a sus hijos, a fin de fortalecer la seguridad desde el núcleo familiar.

“A veces nos quejamos de la falta de seguridad; yo solo les recuerdo que detrás de cada delincuente existe una familia que no supo formar adecuadamente a sus hijos, porque la formación desde el hogar es primordial para que niñas, niños y jóvenes se conviertan en adultos respetuosos, responsables y cumplidos con sus obligaciones”, afirmó el alcalde.

Acompañado de la presidenta honoraria del DIF, Paty Arévalo, Pedro Rodríguez destacó que desde el gobierno se han impulsado acciones que abonan a la formación de la niñez y juventud, tales como becas educativas y una mejor infraestructura para garantizar una educación de calidad.

Ejemplo de ello dijo, es este centro educativo, donde además de los nuevos arcotechos con los que las y los estudiantes podrán desarrollar sus actividades físicas protegidos del sol, previamente se entregaron dos aulas digitales en la secundaria, una en la preparatoria y una más en la Normal, además de computadoras para el turno matutino.

“Estoy muy contento de estar aquí entregando obras que benefician a todas y todos ustedes. Ya tuvimos la oportunidad, en fechas anteriores, de apoyar a este plantel y hoy regresamos para continuar respaldando a la educación, porque somos un gobierno comprometido con ella”, señaló el alcalde.