Por unanimidad, avalan en Huixquilucan presupuesto 2026

Huixquilucan, Mèx.- Por unanimidad de votos, el Ayuntamiento de este municipio, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Gobierno y Aguas de Huixquilucan para el ejercicio fiscal 2026, Los recursos serán destinados para atender las necesidades de la población en diversos rubros como seguridad, obra pública, educación, salud y deporte, entre otros. La presidenta municipal Romina Contreras Carrasco informó que para el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Gobierno de Huixquilucan se aprobó un monto de cuatro mil 686 millones 229 mil 102 pesos, mismos que se distribuirán en las tres zonas que conforman el territorio -tradicional, popular y residencial-, a través de programas sociales y obras públicas de gran impacto que mejoren los espacios públicos y mejoren la imagen del municipio.